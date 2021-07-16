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İstanbul’da 189 kilo uyuşturucu yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine karşı mücadele eden polis ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda 189 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Baskın düzenlenen adreslerden birinde, en hızlı ölüme götüren uyuşturucu olarak bilinen metamfetamin üretildiği belirtildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 11:50, 16/07/2021
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Operasyon, İNP (İstanbul Narkotik Polisi) tarafından gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Esenyurt’ta bir adreste uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, elde edilen bilginin doğru olduğu tespit edildi. Adrese baskın düzenleyen İNP ekileri, 129 kilo metamfetamin ve 21 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.

LÜKS ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Polis ekiplerince düzenlenen diğer bir operasyonda ise Silivri’de durdurulan lüks araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 39 kilo 380 gram esrar ele geçirildi. Her iki operasyonda ele geçirilen 189 kilo 480 gram uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

EN HIZLI ÖLÜME GÖTÜREN UYUŞTURUCU

Son zamanlarda ele geçirilen uyuşturucular arasında, metamfetamin oranı artarken, bu uyuşturucu en hızlı ölüme götüren narkotik madde olarak biliniyor. Hitler eroini olarak da adlandırılan metamfetamin kullanımı, hızlı şekilde zayıflama, diş düşmesi, zihin bulanıklığı gibi sorunlara sebep oluyor. Halüsüasyon etkisi bulunan metamfetamin her kullanımda ölüme bir adım daha yaklaştırırken, kullanıcılar da derilerinin altında böcek dolaştığı hissi oluşturuyor. Uzmanlar bir çok kullanıcının bu his sebebiylle tırnaklarıyla derisini paylaştığını belirtiyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:22,