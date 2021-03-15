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Kahvehaneye çevrilen apartman dairesinde polise yakalandılar

Konya’da kahvehaneye dönüştürülen bir apartman dairesinde polise yakalanan 9 kişiye işlem yapıldı, mekan zabıta ekiplerince mühürlendi.

Güncellenme: 21:45, 15/03/2021
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Kahvehaneye çevrilen apartman dairesinde polise yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Kadılar-1 Sokak’ta bir apartman dairesini kontrol eden Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, ikametin kahvehaneye dönüştürülerek ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, içeride 9 kişi olduğunu ve oyun oynatıldığını belirleyerek, müşteri konumundaki şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlalden tutanak tanzim etti.

İş yeri sorumlusu M.Ç. hakkında ise “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. Ruhsatsız umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak faaliyet gösteren mekan Karatay Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İHA

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