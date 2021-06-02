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Kalp krizi geçiren adam omuzlarda taşınarak 3 saatte ambulansa yetiştirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesin bağlı Bulakbaşı köyü Tanino Sindiyo Yaylasına katırlarla pancar toplamaya giden İsmail Şerif burada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Talihsiz adamın bulunduğu yere araçların gidememesi nedeni ile sağlık ekipleri büyük bir bölümünü yürüyerek gittikleri yolculuğun ardından Şerif'e ulaşarak hayatını kurtardı.

Güncellenme: 12:21, 02/06/2021
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Kalp krizi geçiren adam omuzlarda taşınarak 3 saatte ambulansa yetiştirildi

Uludere’de İsmail Şerif isimli vatandaş, pancar toplamak için katırla Bulakbaşı köyü Tanino Sindiyo yaylasına gitti. Burada kendini kötü hisseden Şerif bir süre sonra yere yığıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçların gidebildiği yere kadar ambulansla, daha sonra da yürüyerek uzun uğraşlar sonucu Şerif’in yanına ulaştı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şerif, sedyeyle ambulansın bulunduğu yere kadar taşındı.

Uludere Devlet Hastanesine kaldırılan Şerif, buradaki müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Şerif’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

Haber Kalp krizi Sağlık Şırnak Uludere