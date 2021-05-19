Kapı kapı dolaşıp 20 gündür zihinsel engelli oğlunu arıyor

Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi 11. Gelibolu Sokak’ta oturan ve Aziz Torun Engelliler Okulu’nda eğitim gören 24 yaşındaki Cevat Yalçın, 30 Nisan gecesi saat 01.30 sularında “Tuvalete gidiyorum” diyerek yatağından kalktıktan sonra evden ayrıldı.

Sabah uyandıklarında çocuklarının yatağına halen dönmediğini fark eden Birsen (59) ve Şevket (58) Yalçın çifti, evin bahçesine, komşularına ve gidebileceği yerlere baksalar da oğullarını bulamadı. Çocuklarının hayatından endişe eden aile, Merinos Polis Merkezi’ne giderek kayıp ihbarında bulundu.

“KENDİNİ İFADE EDEMİYOR”

Oğlunun 20 gündür bulunamadığını belirten acılı anne Birsen Yalçın, oğlunun epilepsi hastası olduğunu ve nöbet geçirmiş olabileceğini söyledi. Oğlunun kendini ifade etmekte güçlük yaşadığını belirten Yalçın, “Daha öncede bir kaç kez kayboldu ama 2-3 gün içerisinde şehir merkezinde bulundu. Kamyonlara binip yolculuk yapıyor. Kendini ifade edemiyor. Hiç bu kadar uzun sürmezdi. Oğlum hayatta mı çok merak ediyoruz. Görenlerin insanlık namına 0536 745 29 58 numaralı telefona haber vermesini rica ediyoruz” diye konuştu. (İHA)