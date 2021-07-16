Karaköy’de tramvay yolunda kaza

Kemeraltı Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kabataş’tan Karaköy yönüne ilerleyen taksi sürücüsü, yasak olmasına rağmen sola dönmek istedi.

Taksici, uyarı levhasına aldırış etmeden tramvay yoluna girerek dönüş yaptığı sırada, Kabataş’tan Bağcılar yönüne sefer yapan tramvayla çarpıştı. Sol tarafından hasar gören taksi, tramvayın önünde bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Vatmanın taksiyi son anda görüp, fren yapması sayesinde, olası bir facianın önüne geçildiği öğrenildi.

Kazayı hafif yaralarla atlatan taksici, kendi imkanlarıyla yolcu kapısından çıktı. Kaza yerine yakın bir eczanede ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası tramvay seferleri bir süre aksadı, Eminönü yönünde ise trafik yoğunluğu yaşandı. Taksinin tramvay yolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kazanın taksi sürücüsünün yasak yöne girmek istemesi nedeniyle meydana geldiğini belirten Mecnun Çamyar, “Taksi şoförü tramvayı geçerim diye düşündü. Sola dönüş zaten yok burada. Tramvay bir anda çarptı. Taksi şoförü yaralandı, kaburgaları kırık. Kolunda da açılma vardı” diye konuştu. DHA