Kayıp olarak aranıyordu uyuşturucu satarken yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 81 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ele geçirildi.

Aramada uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para da ele geçiren polis konu ile ilgili olarak E.K. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin kayıp şahıs olarak arandığını da belirleyen polis şüpheliyi uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına alarak adli makamlara sevk etti. Şahıs çıkartıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)