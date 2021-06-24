Kayseri’de IŞİD sanığına 7 yıl 9 ay hapis

Jandarma ekiplerinin geçen 26 Ocak’ta Kocasinan ilçesinde düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu Ahmed D. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ahmed D.’nin, sosyal medyadan terör örgütü IŞİD propagandası yaptığı da belirlendi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ahmed D., silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Ahmed D., hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Ahmed D., IŞİD ile hiçbir bağlantısı olmadığını, söz konusu materyallerin de Suriye ile ilgili haber sitelerinin görselleri olduğunu ve örgüt propagandası yapmadığını öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmed D.’yi, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay, örgüt propagandası yapmak suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis olmak üzere toplam 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine hükmetti. DHA