Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti

Olay saat 22.00 sıralarında Konuralp Mahallesinde meydana geldi. Bekçiler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyarınca saldırıya uğradı.
Darbedilen bekçileri gören çevredeki vatandaşlar, bekçilere saldıran kişilere müdahale etti. Bekçilerin yardım çağrısıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle her iki taraf sakinleştirildi. Aldıkları darbelerle yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA