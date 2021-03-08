Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyaran bekçiler darbedildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarılan bekçiler, aldıkları darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bölgeye takviye ekipler gelirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 23:50, 08/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti

Olay saat 22.00 sıralarında Konuralp Mahallesinde meydana geldi. Bekçiler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyarınca saldırıya uğradı.

Darbedilen bekçileri gören çevredeki vatandaşlar, bekçilere saldıran kişilere müdahale etti. Bekçilerin yardım çağrısıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle her iki taraf sakinleştirildi. Aldıkları darbelerle yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

İlginizi Çekebilirİçişleri'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıİçişleri'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Düzce İçişleri Bakanlığı Polis