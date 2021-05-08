Kozyatağı’nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza saat 19.15 sıralarında D-100 kara yolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden panelvan minibüs sürücüsü Muhammet Coşkun, Tahsin Aslan yönetimindeki 130A hat numaralı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ters istikamete dönen panelvan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı geç fark edip ani fren yapan 34 DJZ 464 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlerin üzerine çıktı.

Bariyerlerde asılı kalan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Otomobil içerisindeki emniyet kemerlerinin arkadan bağlı olduğu görüntülendi. Otobüs içerisinde bulunan yolcular başka otobüse aktarıldı.

“YAĞMURLU HAVADAN DOLAYI ARABAM KAYDI”

Otobüs şoförü Tahsin Aslan “Seyir halinde gidiyordum. Yağış sebebiyle frene basan arkadaş duramadı ve bana arkadan çarptı. Yaralanan kimse olmadı. Yolcuları başka araca aktardık” ifadelerini kullandı.

Panelvan minibüs sürücüsü Muhammet Coşkun ise “Yağmurlu havadan dolayı arabam kaydı. Kaydığı için ben de etrafımdakilere zarar vermemek için direksiyonu sola doğru kırdım. Kırınca da sol tarafa çarpıp kaldım. O sırada otobüse çarptım. Arkadaki araçla benim bir alakam yok. Yan yana değildik, arkamda da değildi. Muhtemelen yerlerin kayganlığı sebebiyle o da benim gibi mağdur oldu” dedi.

Kaza sebebiyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde kısa süreli yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. DHA