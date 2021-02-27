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Krediyle aldığı 18 büyükbaş hayvan ahırda çıkan yangında öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir ahırda, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 18 büyükbaş hayvan yanarak öldü. Ahırın sahibi Ömer Yayla (58), "Hayvanlarımızı kredi çekerek almıştık ve borcumuz hâlâ duruyor" dedi.

Güncellenme: 20:19, 27/02/2021
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Krediyle aldığı 18 büyükbaş hayvan ahırda çıkan yangında öldü

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyü Saydere Mahallesi’nde, Ömer Yayla’ya ait ahırda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Köye 500 metre uzaklıktaki ahırda çıkan yangın fark edilinceye kadar içerideki 18 büyükbaş yanarak hayatını kaybetti.

“KREDİ ÇEKMİŞTİK, BORCUMUZ HÂLÂ DURUYOR”

Hayvancılıkla geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Ömer Yayla, “Bu sabah 04.00 sıralarında komşunun telefon etmesiyle bize ait olan ahırda yangın çıktığını öğrendim. 18 büyükbaşımız öldü. Sanırım hayvanların sobayı devirmesi, ahırın tamamen yanmasına sebep oldu. Hiçbir şey kalmadı. Hayvanların yanmış bedenlerini toprağa gömdük. Hayvanlarımızı kredi çekerek almıştık ve borcumuz hâlâ duruyor” dedi.

Koyulhisar Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ve İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Oruçgüney ile birlikte olay yerine giderek Ömer Yayla’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. DHA

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