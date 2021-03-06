Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kütahya’da corona virüsü vaka sayısı artıyor

Kütahya'da bu haftaki corona virüsü (Covid-19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:57, 06/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Kütahya’da corona virüsü vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre geçtiğimiz hafta Kütahya’da 100 bin kişiden 72.97’si pozitifti. Bu hafta yayınlanan tabloda oranda artış olması gözlerden kaçmadı.

27 Şubat-5 Mart tarihlerindeki tabloya göre Kütahya’da yaşayan her 100 bin kişiden 85.31’inin pozitif vaka olması tedirginliğe neden oldu. Bu arada, şehrin işlek caddelerinde oluşturulan polis kontrol noktalarında tedbirlerin artırıldığı gözlendi.

Kütahya Valisi Ali Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları uyardı. Vali Ali Çelik, “Kütahya'mıza turuncu değil; çinimiz gibi, Belediye Kütahyasporumuz gibi mavi yakışır. Şehrimizi maviye dönüştürmek bizim elimizde. Hep birlikte bu mücadeleye omuz verelim. Koronavirüsle mücadelede birlikteyiz, birlikte başaracağız” açıklamasında bulundu.

İlginizi ÇekebilirBakan Fahrettin Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayılarıBakan Fahrettin Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayılarıİlginizi ÇekebilirSağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı dinleyen olmadıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı dinleyen olmadı
Corona istanbul Kütahya Polis Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı sosyal medya trafik Türkiye