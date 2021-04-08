Silahlı suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç işlemek amacı ile silahlı örgüt kurduğu tespit eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Örgüt lideri İ.B. ile örgüt üyesi E.E.nin 2 Martta Anamur’da bir iş yerinde yaşanan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Vatandaşlara zorla senet imzalatan, zor kullanarak para tahsil etmeye çalışan, şiddet eylemi gerçekleştiren suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.B., U.Y., T.K., E.E., T.D., A.O.A., E.Ş., F.D., H.K., A.C., D.Ç., L.A., K.T., V.Ç. ve H.A. gözaltında alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.B., U.Y., T.K., E.E., E.Ş. ve K.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)