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Sokakta polise yakalandı: Virüsüm yok kendimi vururum

Aksaray'da temaslı olduğu için “Riskli” olarak izlenimi devam eden ve karantinada olması gereken adam sokakta polise yakalanınca, “Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim” diyerek çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Güncellenme: 21:25, 11/04/2021
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Sokakta polise yakalandı: Virüsüm yok kendimi vururum

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Rıfat E. (51) idaresindeki 40 AAP 423 plakalı otomobili durdurdu.

Eczaneden geldiğini belirten şahsın HES Kodu sorgulamasını yapan polis ekipleri şahsın corona virüsü izlenimlisi olduğunu tespit etti.

“KENDİMİ VURURUM…”

HES kodu sorgulamasında “Riskli” olarak görünen adam için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Telefonla yakınlarıyla görüştükten sonra kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden adam, “Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim” dedi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansa bindirilen adam polis nezaretinde Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğüne götürülerek 10 gün karantinaya alındı. İHA

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