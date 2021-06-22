Tanımadığı kişiler tarafından sokak ortasında vuruldu

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi’nde kız arkadaşıyla yolda yürüyen 26 yaşındaki Erdal Yılmaz tanımadığını iddia ettiği iki kişi tarafından pompalı tüfekle kalçasından vuruldu.

Şüpheliler ormanlık kaçarak gözden kaybolurken, yaralı Erdal Yılmaz’a ilk müdahaleyi kız arkadaşı yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis eve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Erdal Yılmaz olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri iki şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. (DHA)