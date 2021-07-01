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Tekirdağ’da 545 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 545 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 21:17, 01/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Tekirdağ’da 545 litre sahte içki ele geçirildi

Sahte içkiden zehirlenerek 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7’si entübe, 14 kişinin de tedavisinin sürdüğü Tekirdağ’da, polis ekipleri sahte içki üretimi ve satışına karşı denetimlerini artırdı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malkara’da bir evde sahte içki imalatı yapıldığını belirledi.

Eve baskın yapan polis, yaptığı aramada 545 litre sahte içki, içki imalatında kullanılan düzenekler ve çok sayıda pet şişe ele geçirdi.

Polis, olayla ilgili ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. DHA

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