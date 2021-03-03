TEM bağlantı yolunda karşı şeride girdi

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. (DHA). . &nbsp;. İlginizi ÇekebilirKaza yapan TIR&#039;dan 114 kaçak çıktı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","pageIdentifier":6292788}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/tem-baglanti-yolunda-karsi-seride-girdi-6292788');aip2('newsArticle', {"identifier":6292788,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/tem-baglanti-yolunda-karsi-seride-girdi-6292788/","headline":"TEM bau011flantu0131 yolunda karu015fu0131 u015feride girdi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","keywords":"["Bal\\u0131k","Esenyurt","kaza","Polis","Sa\\u011fl\\u0131k","Van"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/03/iecrop/1-9_16_9_1614771136-880x495.jpg","author":"Berk Cu00f6mert","datePublished":"2021-03-03 14:32:50","dateModified":"2021-03-03 14:41:50","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1090}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/tem-baglanti-yolunda-karsi-seride-girdi-6292788/');