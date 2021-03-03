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TEM bağlantı yolunda karşı şeride girdi

Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin, 4 araca çarptı.

Güncellenme: 14:41, 03/03/2021
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TEM bağlantı yolunda karşı şeride girdi

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. (DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:14:32,