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Yağışlı hava bile onlara engel olamadı

Eskişehir’de artan corona virüsü vakalarının yanına yağışlı havanın eklenmesi bile caddelerdeki kalabalığı bitirmedi.

Güncellenme: 17:19, 19/04/2021
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Yağışlı hava bile onlara engel olamadı

Açıklanan son verilerde göre Eskişehir'de her 100 bin kişide 605,85 vaka oranı görüldü.

Geçtiğimiz hafta 524,85 olan oranda bu hafta da yükseliş tespit edildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların bireysel korunması gerekliliği sık sık vurgulanırken, merkezi konumdaki caddelerde insan kalabalığı devam ediyor.

YAĞMURA DA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Yağışlı bir gün geçiren Eskişehir genelinde bugün metrekareye 4,6 kilogram yağış düştü. Zaman zaman sağanak halinde yağan yağmur vatandaşları durduramadı.

Yağışlı bir günde dahi merkezi konumdaki caddelerde insan kalabalığı görüldü. İHA

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