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Yangın tam 5 gün sürdü! 30 hektar alan kül oldu

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde, 5'inci günde kontrol altına alınan orman yangınında, 30 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Güncellenme: 17:12, 09/06/2021
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Yangın tam 5 gün sürdü! 30 hektar alan kül oldu

Elazığ- Diyarbakır sınırlarında yer alan Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, cuma günü, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Jandarma ekipleri ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve belde belediyelerinden ekipler, iş makineleriyle söndürme çalışmalarına dahil oldu.

KONTROL ALTINA ALINDI

100’ün üzerinde ekip, 10 kilometrelik şerit yol açarak, yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi. Yangın, dün rüzgarın etkisinin azalmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sırasında yapılan ilk incelemede, 30 hektarlık alanın yangında zarar gördüğü tespit edildi. DHA

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