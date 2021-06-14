BeautyEurasia KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Avrasya Bölgesi'nin en büyük kozmetik fuarı olan, kozmetik sektörünün trendlerinin konuşulacağı ve en yeni ürünlerin yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşacağı 16. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia 16-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.

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Hyve Group tarafından organize edilen ve avrasya pazarına açılan en önemli kapılardan biri olan, dünyanın dört bir yanındaki üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getirdiği BeautyEurasia'da, 3 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin ağırlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Fuar, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamaların oluşumunda katkı sunduğu Safe & Secure Standartları ile tüm sağlık tedbirleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile Hyve Group tarafından düzenlenen BeautyEurasia, güçlü bölgesel ağı ile Türkiye için yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları yaratmayı hedefliyor. Fuar; sektörün global ve bölgesel gelişim alanlarının tartışılmasını ve bilgi alışverişini sağlayarak, yeni fikir ve ürünlerin tanıtımına yönelik etkinliklerle dolu verimli bir platform sunuyor.

2019 yılında 36 ülkeden 374 katılımcı firma ile 130 ülkeden 11.786 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, 2021 yılında da bu rakamların iç ve dış pazar dinamiklerindeki hareketlenmeye bağlı olarak artması bekleniyor. Fuar yerli yabancı sektör profesyonellerine yeni iş ve iş birliği fırsatları sunarken VIP Alım Heyeti (Hosted Buyer) Programı çerçevesinde katılımcı firmalar Fransa, Almanya, Lübnan, Mısır, Kolombiya, İspanya, Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Uruguay, Bosna Hersek, Bahreyn, Hindistan, Polonya, Hollanda, Filistin, Sırbistan, Malezya, Ukrayna, Gana, Tunus ve Fas'ın da aralarında bulunduğu 55 ülkeden 150'ye yakın davetli satınalmacıyla hem fuar alanında hem de Hyve Connect Eşleştirme Programı (Matchmaking Sistemi) aracılığı ile online olarak bir araya gelecek.

BeautyEurasia, Avrasya'da sektörünün en büyük fuarı olarak katılımcılarına Türkiye ve Avrasya Bölgesi pazarlarına yönelik büyük ihracat potansiyeli vadediyor. Özellikle bu bölge ülkelerini kapsayan pazar hedeflerine sahip üretici ve ihracatçı firmaların fuarda yer alması, yeni ticari iş birlikleri için önem taşıyor. Bunun yanı sıra fuar, tüm dünyanın hedef pazarları arasında yer alan Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen çok sayıda kozmetik zinciri, toptancı ve perakendeciye de ev sahipliği yapacak. Ayrıca dünyanın dört bir yanından üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini ziyaretçilere sunduğu BeautyEurasia, 2021 yılında da üç gün boyunca katılımcı ve profesyonel ziyaretçilerine eksiksiz bir fuar deneyimi yaşatacak.

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Sektöre yön verecek etkinlikler BeautyEurasia'da

Sektöre yön veren kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenen etkinlik programıyla sektör profesyonelleri, influencerlar ve önemli birliklerin başkanları; trendler, yeni ürünler ve teknolojik inovasyonları ele alarak yabancı yatırımcılar, yerel üreticiler, satın almacılar ve karar vericiler için yol haritası oluşturacaklar.

Üç gün sürecek Fuar'da konferanslar, teknolojik sunumlar, katılımcı firmaların ürün demoları, saç ve makyaj şovları da gerçekleşecek. Sektöre yön veren kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenen etkinlik programıyla sektör profesyonelleri ve influencerları ağırlayacak olan fuar, sektörel trendleri, teknolojik gelişmeleri, yasal mevzuatları ve ihracatı artırmak başlıklı konularda katılımcıların bilgilerini güncelleyecek. Ayrıca yabancı yatırımcılar, yerel üreticiler, satın almacılar ve karar vericiler için sektörel bir yol haritası oluşturulmuş olacak.

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Fezi Altun ile Beauty Masterclass

Fuarın açılış günü olan 16 Haziran 2021, Çarşamba günü BeautyEurasia Fuarı kapsamında İFM'de gerçekleşecek etkinlikte; sektör profesyonelleri, ünlü makyaj sanatçısı Fezi Altun eşliğinde fuar katılımcılarının stantlarını ziyaret ederken, firmaların değişen tüketici ihtiyaçlarına cevap olan ürün ve teknolojilerini irdeleyecek. Bir yandan fuar koridorlarında Fezi Altun ile sohbet edilirken bir yanda da stant ziyaretleri ile yerinde ürün uygulamalarıyla etkileşimli bir fuar deneyimi sunulacak. Turun ardından Beauty Amfi Etkinlik Alanı'nda Fezi Altun özel konuğu Didem Soydan'ı ağırlayarak makyaj tekniklerini gösterirken keyifli bir sohbet gerçekleştirecekler.

Selin Ciğerci, BeautyEurasia'da Selin Beauty markasının başarı öyküsünü anlatacak

Selin Beauty markasıyla kozmetik sektöründe adından söz ettiren Selin Ciğerci, fuarın son günü (18 Haziran) saat 14.00'te Selin Beauty markasının başarı hikayesini ve hedeflerini anlatacak.

“İhracatın Kalbindeki Sektör: Kozmetik” ve Teknolojik Gelişmelerle Yenilenen Ürün ve Pazarları bilgi ve deneyimi bir arada yaşatacak fuarda 16 Haziran tarihinde İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkan Yardımcısı İmer Özer, “İhracatın Kalbindeki Sektör: Kozmetik” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Fuarın ikinci günü 17 Haziran'da ise Keyo Digital Kurucu Ortağı Mustafa Kemal Sözkesen moderatörlüğünde “E-Ticaret, Mağazaları Ele Geçirir mi?” adlı panel gerçekleşecek. Panelde dijital satış kanallarının yükselişi, mağazalara karşı pastadan aldıkları pay ve işletmelerin en etkin şekilde e-ticarete hazırlanmak için izlemeleri gereken yol haritası ele alınacak. Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş de panelde yer alacak isimler arasında.

“Piyasa Analizi ve Sahadan Deneyimler” ,”Alıcıların Ticaret Alışkanlıkları”, “Doğal Kozmetikte Gülün Önemi”, “Cilt Sağlığında Peeling Kullanımı”, Kuaför Tekstiline Yön Veren Tasarımlar”, ve “Kişisel Bakımda Profesyonel Makyaj” ele alınacak diğer konu başlıkları olarak dikkat çekiyor ve sektörü derinlemesine öğrenmek adına fırsat sunuyor.

Kozmetik Sektörüne Damga Vuran Tekno Girişimler Beauty Tech Garage'da

Sosyal medya filtreleri, arttırılmış gerçeklik ile müşteri yönetimi, kişisel asistan mobil uygulamaları gibi kozmetik sektörüne damga vuran ürün ve teknolojileriyle sektöre yeni bakış açısı kazandıran, alışveriş teknolojileri ile satın almacıları ve üreticileri yenilikçi araçlarla buluşturan ve perakende satış deneyimine farklı bir soluk getiren girişimciler de Kozmetik Sektörüne Damga Vuran Tekno Girişimlerin anlatılacağı Beauty Tech Garage'da yerini alacak.

Moderatörlüğünü Age Provocateur kurucularından Duygu Birecikli ve Gülşah Akın'ın yapacağı Beauty Tech Garage'ın konukları arasında Qreal Ürün Müdürü Alper Güler, HifaceApp Kurucusu Hüseyin Tamer ve Melo App CEO'su Melis Bilgili Baki yer alacak.

Sıra Dışı Saç Şovları BeautyEurasia'da!

Konferans oturumlarının yanı sıra katılımcı firmaların yeni ürün ve teknoloji sunumları ile sıra dışı saç şovları ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun saç stilisti Mustafa Mostafa, en havalı modellerle saç şovu gerçekleştirecek. Fuarın ikinci günü, İstanbul Berberler Odası iş birliği ile Ersin Seçilmiş ve Kadir Alkan saç şovlarına çıkacak. Fuarın son günü ise İstanbul Kadın Kuaförler Odası iş birliğinde Osman Balcı, Ayşe Doğan, Şükran Şahin, Selin Süremen ve Muhittin Yuşan saç ve makyaj şovları gerçekleştirecek.

Katılımcı ve ziyaretçileri başta olmak üzere Fuarda yer alacak tüm paydaşlar için Safe & Secure uygulamalarının tüm detaylarına aşağıdaki link'ten ulaşabilirsiniz:

Hyve Safe & Secure Standartları: https://beautyeurasia.com/Sayfa/hyve-safe-secure-standartlari

Fuar boyunca yer alacak verimli, yeni iş birliği fırsatları sunacak ve sektörün gidişatına yönelik önemli ip uçlarının yer alacağı etkinliklerin detayına ise aşağıdaki link'ten ulaşabilirsiniz: https://beautyeurasia.com/Sayfa/2021-etkinlikler-hakkinda