Mastercard ve Octet iş birliği!

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, Octet ile bir araya gelerek Mastercard Ticari Ödemeler Platformu'nu ticari işletmelerin kullanımına sundu. Platform ticari kart sahiplerinin, satın alma yapacakları işletmelerde POS cihazı olmasa da kartlarıyla ödeme yapıp, taksit imkanlarından faydalanabilmesini sağlıyor. Aynı şekilde POS cihazı bulundurmayan B2B işletmeler de bu platform üzerinden kart kabul edip taksit sunabiliyor.

Pandeminin etkisiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dijitalleşme süreci ivme kazanıyor. Ticari varlığını sürdürmek için dijital adaptasyona yönelen KOBİ'ler, büyük ölçekli işletmelere göre dijital dönüşüm konusunda daha çok desteğe ihtiyaç duyuyor. Özellikle tahsilat ve ödeme konusunda KOBİ'ler alternatif yöntem arayışına giriyor. Bu noktada kredi kartlarının sunduğu taksit ve vadelendirme seçenekleri KOBİ'lerin kurumsal alışverişlerinde yardımına koşuyor. KOBİ'lerin dijital dönüşümü ve sürdürülebilir büyümede destekçisi olan Mastercard, ticari ödemelerde çözüm ortağı Octet ile bir araya gelerek “Mastercard Ticari Ödemeler Platformunu” işletmelerin kullanımına sundu. Platform, KOBİ’lerin ticari işlemlerini; gerçek zamanlı, daha güvenli ve daha verimli bir şekilde yöneterek işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor.

Mastercard Ticari Ödemeler Platformu ile Ücretsiz Katma Değer

Mastercard Ticari Ödemeler Platformu'na üye olan ticari kart sahibi KOBİ'ler, üyelik ücreti ödemeden Mastercard ve iş ortağı Octet'in birlikte sunduğu ve yalnızca işletmeler arası alışverişlerde kullanılan online ödeme çözümlerinden faydalanıyor. Mastercard ve Octet, ölçeği fark etmeksizin tüm işletmelerin platforma kaydolup işletmeler arası alışverişlerinde bu platforma girerek, internet üzerinden güvenli bir şekilde tahsilat veya ödeme yapmasına olanak tanıyor. Mastercard güvencesiyle ile bir süredir kullanıma açık olan platform üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemler BDDK lisanslı, TCMB'ye raporlayan ödeme kuruluşu olan Octet üzerinden gerçekleştiriliyor.

KOBİ'lerin Ticari Hayatını Kolaylaştıracak

Ticarette finansal desteğe en çok ihtiyacı olan ticari kart sahibi KOBİ'ler, tedarikçilerinde POS cihazı olmasa da Mastercard Ticari Ödemeler Platformu'na kaydolarak kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyor ve taksitle ödeme imkanlarından faydalanabiliyorlar. Online işlem akışı sayesinde tüm tedarik işlemlerinin ve ticari belgelerin yönetiminin kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlayan platform ile KOBİ'ler kendi ödeme şartlarını belirleme ayrıcalığına sahip oluyor; peşin ödeme indirimi veya taksitle ödeme gibi seçeneklerden faydalanabiliyorlar.

Ticari alışverişlerde yalnızca alıcıya değil satıcıya da ödeme kolaylıkları sunan Mastercard Ticari Ödemeler Platformu, satış yapan KOBİ'lerin müşterilerine, kredi kartı ile ödeme yapabilme imkânı sunmasını sağlıyor. Bununla beraber alıcılarına hem kendi belirledikleri şartlarla taksit yapabilme, hem de bankaların önerdiği ücretsiz taksit imkanlarından yararlanma seçenekleri sunabiliyorlar. Satıcılar ise, taksitli bile olsa tüm ödemeleri anında tahsil edilebiliyorlar.

Tüm KOBİ'lere Hitap Ediyor

Özellikle POS cihazını sıklıkla kullanmayan veya her bankadan POS cihazı temin etmek istemeyen küçük ve orta ölçekli işletmelere, avantaj sağlayan ve online bir uygulama olmasıyla dikkati çeken platform; tüm KOBİ'lerin kullanımına açık olup, kullanıcıları için dijital ve sorunsuz bir ticari deneyim yaratıyor.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan pandeminin ilk döneminde KOBİ'lerin dijitalleşmede önemli bir ivme kazandıklarına değinerek; “Dijital dönüşüm ile yalnızca büyük firmaların değil, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığını da sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan KOBİ'lerin ticari ödemelerde avantajlara sahip olması için ticari ödemeler ortağımız Octet ile Mastercard Ticari Ödemeler Platformu'nu geliştirdik. Kurumlar arası ticari faaliyetlerde gerçekleşen ödemeler, toplam ödemeler içinde hacimsel olarak çok büyük bir payı temsil ederken, bu ödemelerin yalnızca %13-15'i kart ile gerçekleştiriliyor. Bu yüzde bile bugün toplam kartlı ödemelerin beşte birine denk geliyor. Dolayısıyla, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda, onların ödeme alması veya yapmasını kolaylaştırmak adına dijitalleştirmeyi çok önemsiyoruz. Tüm ticari kart sahiplerinin kullanımına açık olan online Octet Portal hem alıcı hem de satıcıya sunduğu kredi kartıyla ödeme ve taksitlendirme fırsatlarıyla Türkiye'de KOBİ'lerin dijital dönüşümünü başka bir boyuta taşıyacak.”

Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, Mastercard ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden çok mutlu olduklarını ve ister alıcının ister satıcının Mastercard'ın ticari ödemeler ortağı Octet ile güvenli tahsilat ve ödeme ayrıcalıklarını yaşayacaklarını belirterek, “Pandemi ile birlikte tüm dünyada şirketler arasında ödeme vadelerinin süresi değişti. Uzayan vadeler ve yapılamayan tahsilatlar tüm piyasaları etkiledi. COVID-19 ile ticaretin paraya el değmeden gerçekleşme oranı ve hızı arttı. Önümüzdeki dönemde bankacılık işlemlerinin ticaretin tarafı olan alıcı ve satıcıyı bankalar ile aynı ortamda bir araya getiren fintech şirketleri üzerinden yönetileceği aşikâr. Bu iş birliği ile Octet kullanan bir satıcı POS'u olmasa da kartla ödeme kabul edebilirken, müşterisine taksit imkânı sunabilecek. Alıcı ise satıcının POS’u olmasa da kartla ödeme yapabilecek ve dilediği taksit koşullarını belirleyebilecek. Hem alıcı hem de satıcı mutlu olacak” dedi.

Türkiye'de ilk kez Akbank Ticari Kart Müşterileri Faydalanacak

Mastercard Ticari Ödemeler Platformu'nun Türkiye'deki ilk partner bankası ise Akbank oldu. Büyük kurumlara kıyasla KOBİ'lerin teknolojik desteğe erişmesinin zorluklarını gören Mastercard ve Octet ikilisi; Akbank ile güçlerini birleştirerek Mastercard Ticari Ödemeler Platformu'nu Akbank bünyesindeki ticari kart sahibi KOBİ'lerle buluşturacak.

Mastercard logolu Axess Business sahipleri, bu platform üzerinde lansmana özel vade farksız +2 taksit ve özel indirim avantajlardan faydalanacak.

Mastercard, Octet ve Akbank iş birliği ile KOBİ'lere verilen teknolojik desteğin kullanımının yaygınlaşması ve sağladığı taksitlendirme imkanlarıyla işletmeler arası alışverişlere bir nefes olması hedefleniyor. KOBİ'lerin ticaretinde dijitalleşme fırsatı sunan platform işletmeler arası alışverişleri canlandıracak.