2030 yılında tüm modelleri elektrikli olacak

Volvo markasının CEO’su Hakan Samuelsson, elektrikli araçlara gelecekteki talep sorulduğunda gazetecilere “Benzinli motorla gerçekten kalmak isteyen hiçbir müşterinin olmayacağına tamamen ikna oldum. Elektrikli bir arabanın müşteriler için daha çekici olduğuna inanıyoruz.” dedi.

İsveçli otomobil üreticisi, küresel satışlarının% 50’sinin 2025 yılına kadar tamamen elektrikli otomobiller ve diğer yarı hibrit modeller olması gerektiğini söyledi.

Geely Holding Group’un sahibi olduğu Volvo, önümüzdeki birkaç yıl içinde tümü yalnızca çevrimiçi olarak satılacak olan yeni bir elektrikli otomobil ailesini piyasaya süreceğini söyledi. Volvo, daha sonra ikinci tamamen elektrikli modeli olan C40’ı tanıtacak.

Samuelsson, Volvo’nun elektrikli modelleri için kablosuz güncellemeleri ve düzeltmeleri içereceğini söyledi. Otomobil üreticileri, Avrupa ve Çin’de CO2 emisyonu hedefleriyle karşı karşıya kaldıklarından dolayı sıfır emisyonlu modellere geçmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Ayrıca bazı ülkelerin en önemli şehirlerinde bazı önlemler de alınıyor.

Geçtiğimiz ay Ford Motor Co, Avrupa’daki serisinin 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını söylerken, Tata Motors birimi Jaguar Land Rover, lüks Jaguar markasının 2025 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını ve otomobil üreticisinin tüm serisinin elektrikli modellerini piyasaya süreceğini söyledi. Böylece Jaguar’ın tüm modelleri 2030 yılına kadar, Land Rover’ın ise ürün gamının yüzde 60’ı aynı süreye kadar elektrikli ve elektrik motor destekli teknolojilerle donatılacak.

İlginizi Çekebilir Jaguar Land Rover'dan elektrikli otomobil hedefi

Kasım ayında, Alman Volkswagen’in sahibi olduğu lüks otomobil üreticisi Bentley, modellerinin 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını söyledi.

Reuters’ın haberine göre İsveçli marka Volvo, model serisinin karmaşıklığını “radikal bir şekilde azaltmak” ve müşterilere şeffaf fiyatlandırma sağlamak için çevrimiçi satış kanallarına büyük yatırım yapacağını söyledi. Volvocars.com aracılığıyla müşteriler, hızlı teslimat için önceden yapılandırılmış basitleştirilmiş elektrikli Volvo’lar arasından seçim yapabilecek.