40 yıldır kayıp olan Corvette, 785 bin dolara satıldı

New York Times’ta yer alan habere göre, kayıp Corvette yarış tarihinde son derece önemli bir yere sahipti. Corvette, 24 Hours of Le Mans yarışını kazanan ve türünün ilk örneği olan “Briggs Cunningham Takımını”nın üç Coupe’den biriydi.

EFSANE TAKIMIN ÜYESİYDİ

Kayıp Corvette, “Briggs Cunningham Takımı”nı oluşturan, 1, 2 ve 3 numaralı üç mavi-beyaz Corvette’ten biriydi. Her ne kadar bu özel araba, 1 numara ve bir takım arabası olsa da araç, yarıştaki yasaklara aykırı bir şekilde oluşturulmuştu. Bu yüzden de Le Mans’tan hemen sonra, otomobiller ortadan kayboldu ve özel alıcılara satılmıştı.

Cunningham arabalarından ikisi, kolaylıkla bulunup önceki 1960 formlarına geri getirildi.

TANINMAYACAK HALDEYDİ

Takımın iki üyesi bulunsa da biri hâlâ kayıptı. Nihayet üçüncü Corvette’in, Güney Florida’da amatör bir spor araba yarışçısı tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Corvette’te değişiklikler yapan yarışçı, satmak için gazeteye ilan verdi ve kayıp Corvette’in de bulunma süreci başladı.

Corvette meraklısı Lance Miller ve restorasyon uzmanı Kevin Mackay aracı keşfedip satın aldılar. 2011’de şans eseri yeniden keşfedilen Corvette, sonu gelmeyen hukuki çatışmalara konu oldu. Ve sonunda mahkeme kararıyla müzayedede satışa çıkarılmasına karar verildi.

Le Mans’ta yarıştıktan sonra tarih yazan Corvette, 785.500 dolara satıldı. Bu rakam, tahmini satış fiyatı olan 1.3 milyon doların çok altında.

Corvette’in yeni sahibi ise açıklanmadı.

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