Apple, otomobili için yeni patent başvuruları yaptı

Firmanın tescilli tasarımları arasında artırılmış gerçeklik ön camları, hareket hastalığını durduran sanal gerçeklik ekranları ve yolcuların kapılarını açtıklarında çarpmalarını önleyen sensörler yer alıyor.

Bu ayın başlarında, Kore gazetesi Dong-a Ilbo, Apple’ın Kia Motors’a 3.6 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlandığını, böylece otomobil üreticisinin 2024’te piyasaya sürmek umuduyla elektrikli otomobillerini üretebileceğini bildirdi. Ocak ayında ise Apple’ın başka bir Koreli otomobil şirketi olan Hyundai ile ‘erken görüşmelerde’ olduğunu belirtildi.

Ancak geçen hafta Bloomberg News, Apple’ın otonom araçları yönlendirmek için kullanılan çok sayıda Işık Algılama ve Aralık veya lidar teknolojisi tedarikçisi ile görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Bloomberg’e göre bu, bir showroom modelinin en az beş yıl uzakta olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca bu hareket Apple’ın patent için başvuru yaptığı bazı yeniliklerin o süreye kadar daha mükemmel olmasına da imkan tanıyacak. Ağustos 2020’den yapılan bir uygulama, bir araç veya yaya çok yakın olduğunda açılmayacak akıllı bir otomobil kapısı planlarını içeriyor. Bu sistemin adı ise ‘Dinamik Öğe Koruması’ olarak geçiyor.

Apple Insider’a göre sistem kapıyı tamamen kapalı tutabilir veya teması önlemek için açtığı miktarı kısıtlayabilir. Dosyaya dahil edilen bir akış şeması, aracın suya batması durumunda otomobilin kapılarını ve pencerelerini kapalı tutması talimatını da verebileceğini gösteriyor.

Tüm bunlara ek olarak otomobil, içinde bir yolcu veya evcil hayvan varken park edilmişse, Dinamik Eleman Koruma sistemi, aşırı ısınmasını önlemek için klimayı çalıştıracak.

Dosyaya göre mevcut otonom araç sistemleri; örneğin bir kaza, özel olay veya yol tehlikesi nedeniyle bir yayanın trafiği manuel olarak yönlendirdiği durumları ele alamıyor.

Apple’ın son otomotiv patentlerinden farklı bir çeşitte olan otomobil camlarını içeriyor: Mayıs ayından itibaren geliştirilen bir uygulama, güneşten gelen parıltıyla başa çıkmak veya otomobil park halindeyken ek gizlilik sağlamak için karartılabilen akıllı bir cam renklendirme sisteminin varlığından bahsediyor.

Ağustos ayında Apple, ön cam gibi bir yüzeyde görünecek artırılmış gerçeklik (AR) görüntüleme sistemi için de bir patent başvurusunda bulundu. Hız, yakıt, pil seviyesi gibi standart gösterge tablosu verilerini sağlayan head-up display, sürücüyü yaklaşan tehlikeler konusunda da uyarabiliyor.

Ön camınızı kırarsanız, başka bir Apple patenti bu noktada devreye giriyor ve otomatik olarak sorunu algılayıp en yakın servisten randevu alıyor.