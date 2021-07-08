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Avrupa Komisyonu’ndan Volkswagen ve BMW’ye para cezası

Avrupa Komisyonu, üç Alman otomobil üreticisinin yeni dizel otomobillerden kaynaklanan emisyonun azaltılması alanında rekabetin önünü tıkadıkları ve AB antitröst kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle BMW ve Volkswagen'e toplamda 875 milyon euro ceza verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:10, 08/07/2021
HaberlerOtomotiv
Avrupa Komisyonu’ndan Volkswagen ve BMW’ye para cezası

Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı olan Avrupa Komisyonu, bu şirketlerin nitrojen oksitlerin temizlenmesi alanındaki araştırmaları gizlice koordine ettiklerini, ancak Daimler’e gizli anlaşmanın varlığı bunu ortaya çıkardığı için para cezası verilmediğini belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada “Daimler, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche zararlı gaz salımını AB’nin standartlarından bile altına çekecek teknolojiye sahiplerdi. Ancak bu teknolojiyi yasaların gerektirdiği şekilde tam anlamıyla rekabet etmek için kullanmadılar” dedi.

Vestager, “Bugünkü karar meşru teknik işbirliğinin ne kadar yanlış gittiği ile alakalı. Şirketlerin bu şekilde gizli anlaşmalar imzalamasına müsamaha gösteremeyiz” dedi.
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