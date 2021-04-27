Batarya geri dönüşüm tesisi kuracak

Elektrik motorlu otomobillerin en önemli parçası olan bataryalar ve sonrası her zaman merak konusu olmuştur. Piller, otomotiv endüstrisinde çevreye en çok zarar veren bileşenler arasında, bu nedenle etkilerini azaltmanın bir yolunu bulmak çok önemli.

Nitekim Çin, bataryaların çevreye olan zararını ve etkisi azaltmak için EV bileşenlerinin geri dönüştürülmesi adına yeni teşvik kuralları geliştiriyor. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Çin’de geçen yıl 1.3 milyondan fazla elektrikli ve hibrit otomobil satıldı.

Tesla, Şangay’da yer alan fabrikasını batarya geri dönüşüm tesisi eklenmesiyle birlikte genişletecek. Reuters’ın ulaştığı bilgilere göre üretim adedinde de artış gerçekleşecek. Firma konuyla alakalı bilgi paylaşmasa da otomobil yapıları ve elektrik motoru kontrolörleri üretebilecek.

Tesla’nın batarya geri dönüşüm tesisinin yapısı bilinmemekle birlikte, diğer üreticiler otomotiv aküleriyle ilgili planları hakkında duyurular yapıyorlar.

Volkswagen Teknik Planlama Başkanı Thomas Tiedje, bu yılın başlarında “Hedefimiz, her bir pilimizin yüzde 90’ından fazlasının geri dönüştürüldüğü kendi döngüsel sürecimizi yaratmaktır” dedi. Diğerleri ise otomobil bataryalarını artık araçlarda kullanılamaz hale geldikten sonra, daha az talep gören cihazlarda (güneş enerjisini depolamak gibi) kullanmak istiyor.

Piller tekrar kullanılmak üzere hammaddelerine indirilebilir. Volkswagen, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak pil paketi başına 1,3 ton CO2 tasarrufu sağlayabileceğini tahmin ediyor.

Tesla, geçtiğimiz ay Şanghay’da üretilen 35.000’den fazla Model 3 ve Y’ler sattığında, geri dönüşüm, EV’lerinin çevresel sürdürülebilirliğinde ileriye doğru önemli bir adım olacak.