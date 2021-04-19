Çip kıtlığı otomotiv pazarının toparlanmasını gölgeliyor

Dünya çevresindeki otomotiv üreticilerinin son aylarda yaşadığı en ciddi sorun, mikro çip kıtlığı. Reuters’ta yer alan habere göre mikro çip kıtlığı pandemi döneminde yaşanan üretim aksamaları ve artan cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi cihazların talepleriyle direkt olarak ilişkili. Ayrıca mikro çip üreticileri geleneksel otomobillerin sahip olduğu mikro çiplerden çok fazla kazanmadıklarını da belirtiyorlar…

Çin’in en büyük yabancı otomobil üreticisi olan Volkswagen, bölgede 4 milyondan fazla araç satmak istiyor. Volkswagen Çin CEO’su Stephan Woellenstein, çip üretimiyle alakalı haftadan haftaya ve hatta aydan aya ne kadar üretim kaybedileceğini ölçmenin zor olduğunu belirtti.

Global otomotiv satışlarının bıçak gibi kesildiği geçen yılın ardından dünyanın en büyük otomobil üreticileri Çin otomotiv pazarına bir umut ışığı olarak bakıyor. Ancak çip kıtlığının ilk ortaya çıktığı pazarın da Çin olduğunu söylemekte fayda var. Ayrıca Renesas Electronics çip üretim tesisinde çıkan yangın bu durumu tetikleyen diğer bir etken oldu.

McKinsey’e göre 2019 yılında otomotiv grupları 429 milyar dolarlık yarı iletken pazarının onda birini oluşturuyor.

Nissan, Ford ve Çinli Nio’nun da aralarında bulunduğu bazı markalar çip kıtlığı sebebiyle üretimlerine ara verdiler.

Çin Otomotiv Üreticileri Derneği yöneticisi Li Shaohua, çip krizinin otomobil üretimini yılın ilk iki ayında yüzde 5 ile 8 oranında etkilediğini ve bu durumun yılın üçüncü çeyreğinden itibaren hafifleyeceğini belirtti.

Sonuç olarak, Çin Otomobil Satıcıları Birliği çip kıtlığının genel otomobil üretimini etkilediğini ve Çin’deki satışları da düşürmeye devam edeceğini beklediklerini açıkladı. Ayrıca bazı markaların bazı modellerinin arzı, talebi karşılayamayacak olduğu da belirtildi.