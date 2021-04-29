DFSK Motors ve Huawei işbirliğinin ilk meyvesi

Çin'in en büyük 3'üncü otomobil üreticisi DFSK Motors'un geliştirdiği SERES ile Çinli teknoloji devi Huawei yüksek performanslı akıllı mobil seyahat çözümleri geliştirmek amacıyla kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladı. İşbirliği kapsamında, her iki marka birbirlerini besleyerek kullanıcılara akıllı mobil seyahat çözümleri sunmak için geliştirdikleri teknoloji, ürün ve kanalları ortak bir havuzda buluşturacaklar. Bu havuzdan beslenerek geliştirdikleri SERES SF5 Huawei Smart Selection ise işbirliğinin ilk ürünü.

Marka, SERES SF5 Huawei Smart Selection’ı “Yüksek performanslı elektrikli coupe SUV” olarak tanımlıyor. Dünyada ilk defa bir teknoloji markası ve bir otomobil markası uzmanlıklarını birleştiriyor. Yeni otomobile, SERES Deneyim Merkezi, resmi SERERS APP, Huawei Deneyim Mağazası ve HuaweiMall'dan ulaşılabiliyor.

Seres SF5 model bu evlilik sayesinde; Ortak Hump Akıllı Uzatılmış Menzilli Sistemi, SERES SEP200 motor + HuaweiDriveONE üçü bir arada elektrikli sürüş sistemi, Tüm teknolojik fonksiyonları destekleyen HUAWEI HiCar çözümü, Araç içi ve dışındaki uygulamalar arası sorunsuz bağlantı, İnteraktif ses kontrolü, HUAWEI SOUNDüç boyutlu çevresel ses sistemi gibi özelliklere kavuştu.