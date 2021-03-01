Filoda çevreci araçlara yöneldi

Son dönemlerde çevreci ürünlere olan talepteki artış otomotiv sektörüne de yansımış durumda. Özellikle filolarını karbon ayak izini azaltmak amacıyla çevreci araçlarla değiştirmek isteyen kurumlardan büyük talepler aldıklarına dikkat çeken Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, “Şu an sadece filo için 28 bin adet sipariş almış durumdayız. Bu yıl CDV modelimiz olan Proace City'nin de ürün gamına katılmasıyla tüm segmentlerin yüzde 75'ine hitap ederken, hafif ticari araç pazarında iddiamızı daha da güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Tüm bu veriler ışığında bu yıl düşmesini beklediğimiz pazara rağmen Toyota olarak pazar payımızı artıracağımızı ve daha fazla araç satacağımızı öngörüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Bozkurt, 2021 yılının ilk çeyreğine hızlı bir giriş yapan Toyota'nın, 1 Mart tarihinde başlayan kampanyasıyla Toyota Corolla Sedan modellerinin peşin ödemelerde 181 bin 250 TL'den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar “0” finansman oranıyla satışa sunulduğunu aktardı.

Bahar kampanyası

Ali Haydar Bozkurt, Toyota'nın bugüne kadar olan en cazip kampanyalarından birini daha hayata geçirdiklerini belirterek “Marka olarak daha önce de müşterilerimiz yararına büyük ses getiren çok sayıda özel kampanya yapmıştık. Herkesin morale ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bu günlerde ‘Çılgın Bahar Kampanyası' ile herkesin dilediği Toyota modeline kavuşmasını hedefliyoruz” dedi.