Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda yüzde 12,5 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında yüzde 12,5 artışla 79 bin 819 adet olurken, pazarın yıl sonunda 775 bin-825 bin adet ile geçen yılki seviyenin az da olsa üzerine çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılki pazar 773 bin olarak tespit edilmişti.

Otomotiv Disribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, önceki üç ay kadar keskin artış görülmese de geçen yılki salgından kaynaklı düşük baz etkisinin ortadan kalktığı Haziran ayında satışların artış göstermesinin olumlu olduğunu ifade etti.

TL’DE DÜŞÜŞ ENDİŞESİ TALEBİ ARTIRDI

Haziran ayındaki artışta son birkaç aydır olduğu gibi salgın hastalık döneminde ertelenen talep, TL’nin daha fazla değer kaybedeceği endişesi etkili oldu.

Bilaloğlu kurlardaki artış, BDDK’nın otomotiv kredisi azami taksit sayısını 12 ay azaltması, üretim tarafındaki çip krizi gibi sebepler nedeniyle satışların üçüncü ve dördüncü çeyrekte sınırlı da olsa ivme kaybedebileceğini belirtti.

İLK YARIDA YÜZDE 55 ARTIŞ

Hafif ticari araç pazarı ise yılın ilk yarısında yüzde 55,4 artışla 394 bin 701 adet oldu.

Bilaloğlu, ekonomi yönetiminin otomotivde taksitlerin azaltılması gibi yurtiçinde talebi azaltıcı düzenleme değişikliklerine gittiğine dikkat çekerek, buna bağlı olarak otomobilde ÖTV vergi dilimi matrah baremlerinde değişiklik beklemediğini belirtti.

Taşıt satışlarından alınan en büyük vergi kalemini oluşturan ÖTV, aracın satış fiyatına bağlı olarak değişiyor. Sektör uzmanları ÖTV’nin en düşük alındığı fiyat matrahında satılan araçların sayısı giderek azaldığını ifade ediyorlar. (Reuters)

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