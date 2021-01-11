Parçaların bulunabilirliği her zamankinden daha önemli

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), geride bıraktığımız 2020 yılını ve 2021 yılı öngörülerini, üyelerine yönelik düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi.

Pandeminin etkisi ile geçen 2020 yılının ardından, ankete katılan üyelerin yüzde 68'i ofisten çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, katılımcıların yüzde 62'si 2019 yılına göre 2020 yılının ekonomik açıdan daha pozitif bir seyirde geçtiği görüşünde* birleşti.

Geçtiğimiz yıl pandemi, yüzde 71 ile üye firmaların ekonomik açıdan etkilendiği en önemli faktör olurken, pandemiyi yüzde 18 ile dövizdeki hareketlilik takip etti. Satış sonrası pazarının 2020 yılı değerlendirilmesinde ise üyelerin yarıya yakını, pazarın beklentilerinin üzerinde seyrettiğini ve yüzde 5-10 aralığında büyüdüklerini ifade ederken, katılımcıların dörtte biri, yüzde 20 oranında büyüme kaydederek oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini belirtti.

OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, ““OSS üyeleri için büyük zorluk ekiplerini sağlıklı tutmak ve satışlardaki genel düşüş ile başa çıkmak dışında, öngörülemeyen bir pazarda dalgalanan talebi takip etmek oldu. Son dönemde parçaların ve ürünlerin bulunabilirliği her zamankinden daha önemli hale geldi.” açıklamasında bulundu.