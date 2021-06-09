Prens Charles’ın nişan hediyesiydi… Prenses Diana’nın 40 yıllık otomobili açık artırmada

Son dönemde Martin Bashir röportajı ve oğullarının arasının açılmasıyla adı sık sık anılan Prenses Diana, bu kez özel bir açık artırmayla gündemde.

1997 yılında 36 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana’nın 1981 model Ford Escort aracı açık artırmaya çıkıyor. İngiltere’de tahtın bir numaralı varisi olan Prens Charles, söz konusu otomobili nişan hediyesi olarak Prenses Diana’ya sunmuştu.

Prenses Diana’nın 1982 yılına kadar kullandığı aracın şu anki sahibi Tina Kirkpatrick. 20 yıldır aracın kendisinde olduğunu belirten Kirkpatrick, “Bu aracı alırken bir zamanlar Prenses Diana’ya ait olduğunu biliyorum. Bu yüzden almak istedim. Onun büyük bir hayranıydım. O zamandan beri ikinci aracım olarak kullanııyorum. İnsanlar bana niye satın aldığımı sorduğunda, sınavı geçtiğim ilk araç olduğu için bir bağ kurduğumu söyledim. Gerçek tarihini bilmelerini istemedim” dedi.

Prenses Diana’nın eski aracı 29 Haziran’da Reeman Dansie Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak. 133 bin kilometre yol yapan araç için 30 bin ile 40 bin sterlin (365 bin – 487 bin TL) arası bir fiyata ulaşılması bekleniyor.

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