Tesla, Çin’de sattığı 285 bin aracı geri çağırıyor

Tesla Çin’de sattığı 285 bin aracı geri çağırmaya karar verdi. Şirket, otomatik pilot özelliği ile alakalı riskler nedeniyle Çin pazarında sattığı araçları geri çağıracak.

Çin’de piyasa düzenleyicileri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 211 bin 256 Çin yapımı Model 3’ü, 38 bin 599 Model Y’yi ve 35 bin 665 ithal aracı geri çağırmaya karar verdi. Çin devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada geri çağırmanın nedeninin otomatik pilotun sürüş sırasında çok kolay aktive olması ve bunun potansiyel kazalara yok açma ihtimali olduğu belirtildi.

ÜCRETSİZ YÜKSELTECEK

Tesla, geri çağrılan otomobillerin otomatik pilot sistemini ücretsiz olarak yükseltecek.

Bloomberg’in aktardığına göre, Mayıs ayı itibariyle, Tesla 2019’dan bu yana Çin’de 275 binden fazla ithal ve yerli Model 3 ve Model Y sattı. Bu veriler, Çin’de satılan Tesla marka otomobillerin çoğunun güvenlik sorunları nedeniyle geri çağrılacağını gösteriyor.

2019’DAN BU YANA SATILAN ARAÇLAR GERİ ÇAĞIRILIYOR

Karar, Çin’in resmi piyasa düzenleyicisi kurumu SAMR tarafından ürünlere yönelik yürütülen bir soruşturmanın ardından alındı. Geri çağırılan otomobillerin bazıları 2019 yılından bu yana piyasada bulunuyor.

AKSİLİKLER BİTMEDİ

Tesla son aylarda piyasada çok sayıda aksilikle karşılaştı. Nisan ayında Şangay’da bir otomobil fuarında Tesla’ya yönelik bir protesto damgasını vurmuştu. Sürüş sorunları olduğunu söyleyen göstericiler fuarda Tesla’yı protesto edince Tesla sorunları inceleyeceğini ancak bazı eleştirilerin haksız olduğunu belirtmiş, bunun üzerine Çin medyasının sert eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin Tesla üzerindeki olumsuz kamuoyu imajını pekiştirmesinden endişe edilse de, Çin yapımı Model Y’nin Mayıs satışlarındaki artış bu endişeleri bir ölçüde hafifletti.

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