Türkiye Ralli Şampiyonası Eskişehir’de başlıyor

FIA Avrupa Ralli Kupası haricinde, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası‘na da puan verecek olan ralli, toplam uzunluğu 150.74 km. olan 10 özel etaptan oluşuyor. Evofone ESOK Rally, 23 Nisan Cuma 21.30'da espark önünde gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayarak, iki gün boyunca 335,17 km. uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda koşulacak.

24 Nisan Cumartesi günü 10.00'da Cassaba Modern'de yer alan Servis Park'tan başlayacak olan rallinin ilk günü, 4 özel etabın geçilmesinin ardından 15.40'da yine Servis Park'ta son bulacak. Rallinin ikinci günü ise 25 Nisan Pazar günü 10.00'da başlayarak 6 özel etabın ardından 15.45'den itibaren espark önündeki finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanacak.

Evofone ESOK Rally'de pandemi nedeniyle FIA tarafından organizatörlere zorunlu tutulan önlemler kapsamında, yarışmacılara takımlara, medya temsilcileri ve diğer tüm katılımcılardan son 48 saat içerisinde yaptırılmış PCR testi istenecek.