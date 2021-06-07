Yüksek kur ve faiz otomotivi vuruyor

Türkiye'nin yıllık ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini tek başına yapan ve onbinlerce kişiye doğrudan istihdam sağlayan otomotiv sektörünün gözü, ekonomideki gelişmelere çevrilmiş durumda. Küresel pazarlarda hızla artan emtia fiyatlarının yanı sıra Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı ve faizlerdeki yükseklik, maliyetlerin katlanarak artmasına neden oluyor. Otomotiv sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, faiz ve kurdaki artışın kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Bu durumun can sıkıcı boyuta ulaştığını ifade eden Sülün, emtia fiyatlarındaki artışla da birlikte araç fiyatlarının artacağına işaret etti.

AR-GE'DE ÖN PLANDA

Ar-Ge'ye büyük önem verdiklerini ve bu alandaki yatırımlara devam ettiklerini anlatan Sülün, yaklaşık 600 kişilik bir Ar-Ge ekiplerinin bulunduğunu dile getirdi. Küresel bir şirket olduklarını hatırlatan Sülün, Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapıp küresel olarak da ön plana çıkmak istediklerini kaydetti. Sülün, “Almanya'dan daha fazla sorumluluk almak istiyoruz. Buradaki fabrikalarımızı tam kapasite kullanmak, daha fazla ihracat yapmak hedefimiz. Bu durum tatlı rekabetin de ötesinde bir keyif veriyor bize” dedi.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Yeni yapılan bir kanuni düzenleme ile belirli büyüklükteki şirketlerin yıllık gelirlerinin yüzde 2'sini girişimcilere destek amaçlı aktarmak zorunda olduğunu belirten Sülün, kendilerinin bu kanun düzenlenmeden önce zaten yıllardır girişimcilere sosyal sorumluluk çerçevesinde destek verdiklerini söyledi. Sülün, kanuni düzenlemenin de girişim ekosistemine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kişi başına yapılan girişimcilik yatırımları artırılmak zorunda

Türkiye'nin gelişmekte olan, dinamik ve yeniliklere açık bir ülke olduğunu anlatan Süer Sülün, ancak girişimcilik gücünün yeterince kullanılmadığını söyledi. Sülün, “Türkiye'de kişi başına düşen girişimcilik yatırımları 1 dolar mertebesinde. Bu rakam İsrail'de 414 dolar, Amerika'da 282 dolar, İsveç'te 264 dolar, İngiltere'de 129 dolar ve Almanya'da 58 dolar. Bizde bu rakamın en az 10 dolar ve üstü seviyelere çıkması gerekiyor. Bu da girişimlere her sene 800 milyon dolar üzeri yatırım yapılması anlamına geliyor” dedi.

Elektrikli otoya geçişte Türkiye harekete geçmeli

Otomotiv sektöründe hızlı bir geçiş yaşanan elektrifikasyonda, önümüzdeki 10 yılda kurallar baştan yazılacak. Özellikle Avrupa'da elektrikli araçlara geçiş, dünya genelinin de önüne geçecek. Türkiye'nin günümüzde otomotiv sektörü olarak Avrupa'da 4-5'inci sırada olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, elektrifikasyon sonrası bu konumun korunacağının meçhul olduğunu belirtti. Avrupa pazarının Türk otomotiv sektörü açısından hayati olduğuna değinen Sülün, bu noktada hızlı hareket etmek gerektiğini, yoksa kaybın büyük olacağını aktardı. Sülün, “İçten yanmalı motorla mı yoksa elektrikli motorla mı üretime devam edeceğiz” dedi.

İlginizi Çekebilir Otomobil satışları yüzde 18.2 azaldı

İlginizi Çekebilir Zirvedeki dolar enflasyonu körükler

İlginizi Çekebilir Otomotiv ihracatı mayısta 1.9 milyar dolar oldu