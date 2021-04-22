6 saatten az uyku demans riskini artırıyor

1985 yılında başlayan araştırma, 50 yaşından başlayarak 7,959 kişiyi 25 yıl boyunca izledi. Araştırmaya katılanların 521’inde demans görüldü.

20 Nisan’da Nature Communications’ta yayınlanan çalışma; 50’li, 60’lı ve 70’li yaşlarında altı saat veya daha az uyuyanların yedi saat uyuyanlara göre %30 daha yüksek demans riskine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

UYKU, HAFIZAYI DESTEKLİYOR

Surrey Üniversitesi’nde uyku ve fizyoloji profesörü olan Prof. Dr. Derk-Jan Dijk yaptığı açıklamada, “Araştırmadan elde edilen bu sonuç, uyku ve bunama arasında bir bağlantı olduğuna dair en sağlam kanıtlardan biri oldu” dedi.

Doktorlar her gece yedi ila dokuz saat uyumayı tavsiye ediyor. Uyku, beyin sağlığında çok önemli bir rol oynuyor; öğrenmeyi ve hafızayı destekliyor, sinapsların yeniden yapılandırılmasına ve beynin toksik ürünlerden temizlenmesine yardımcı oluyor.

Kötü uyku düzeni ise vücuda zarar veriyor. Erkeklerde testosteronun azalmasına yol açarken, bağışıklık sistemini etkiliyor ve kanser riskini artırabiliyor.

UZUN YILLAR İÇİNDE GELİŞEN BİR HASTALIK

Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda insanlar bu kadar uzun süre takip edilmemişti. Bu da demans gibi uzun yıllar içinde gelişen hastalıklarla ilgili bilgi edinmek adına bir problemdi.

İngiltere'de Alzheimer Araştırmaları başkanı olan Dr. Sara Imarisio bu duruma şu sözlerle dikkat çekiyor: “Demansa neden olan hastalıklar, hafıza kaybı gibi semptomlar görülmeden yirmi yıl öncesine kadar uzanıyor. Bu nedenle orta yaş, risk faktörlerini araştırmak için çok önemli bir zaman.”

New York Times’ın haberine göre, en yaygın bunama türlerinden biri olan Alzheimer ile ilişkili proteinler, demans ortaya çıkmadan 15 ila 20 yıl önce beyinde birikiyor.

UYKUSUZLUK, RİSK FAKTÖRÜ

Demansın kendisi de uykuyu etkileme eğiliminde olduğundan, uykusuzluğun bunamaya mı yoksa tam tersine mi yol açtığı net değildi. Ancak bu çalışmanın uzunluğu, zayıf uykunun bunama için bir risk faktörü olduğu yönündeki olasılığı artırıyor.

Bir uzman, 2019’da Insider’a verdiği demeçte, Alzheimer ile bağlantılı toksik bir protein olan beta-amiloid, beyinde zayıf uyku ile birikiyor gibi göründüğünü belirtmişti. Ayrıca araştırmalar uykunun, Alzheimer bağlantılı başka bir proteini temizlemek için önemli olduğunu da gösteriyor.

25 yıldır devam eden çalışma, 28 yıldır süren Whitehall II isimli araştırmanın bir parçası.

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