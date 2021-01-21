‘Aşılamada en kuvvetli antikor düzeyi, ikinci aşıdan 3 hafta sonra’

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 aşılamasındaki süreci anlattı. Prof. Dr. İlhan, aşılamanın salgın zincirinin kırılması açısından hayati öneme sahip olduğunu ve vatandaşların sırası geldiğinde aşı olmalarının gerektiğini belirtti. Bilim Kurulu Üyesi İlhan, ilk doz aşılamalarda 1 milyon kişinin geçildiğini, ilerleyen süreçte gelen aşılar ile birlikte peyderpey aşılama takviminin devam edeceğini kaydetti.

İkinci parti geldiği zaman da aşılamanın peyderpey devam edeceğini vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi İlhan, “Aşı ne zaman geldiyse diğer aşı tamamlanmak üzereyken onun üzerinden devam etmek gerekiyor. Örneğin buradaki 3 milyon dozun aşılanması bitmeden önce, o geldiği zaman hemen akabinde onun devamı, o geldikten sonra 30 milyon doz onun devamı gibi gidecek” diye konuştu.

EN KUVVETLİ ANTİKOR DÜZEYİ NE ZAMAN?

Covid-19 aşılamasından sonra antikor düzeyinin belli bir süre sonra oluştuğunun altını çizen İlhan şunları kaydetti:

“Aşılar yapılmaya başlandıktan sonra evet vücutta antikor oluşma söz konusu olabiliyor ama en kuvvetli antikor düzeyi, ikinci aşıdan 3 hafta sonra. Kabaca ilk aşıdan 7 hafta sonra. Biraz daha genelleştirirsek, birinci aşıdan 2 ay sonra yüksek seviyede bir antikor olduğunu söylemek mümkün. İlk aşıdan sağlık çalışanlarını hesaplarsak, Mart 15 gibi gözüküyor. Büyüklerimiz de şimdi aşılanıyor. Normal hayatımıza dönüşü peyderpey tabii ki başlatmak mümkün. Ama bunun zamanlamasını söylemek için biraz daha erken gibi geliyor bana. Tabi yine normale dönüşte de kısıtlamalar biliyorsunuz saat olarak var. Çeşitli fiziksel mekanlarının kısıtlaması var. Yine nasıl kapandıysa aynı sıra dahilinde peyderpey açılması doğru olacaktır. Ama bunları biraz daha Mart başında konuşmak daha doğru olacak gibi gözüküyor. Açılmada erken davranmamak gerekiyor. Biraz daha süreci izlemek daha doğru olacaktır. Hazır aşıyı yakalamışken, aşıda belirli bir noktaya gelmişken en azından büyüklerimizin aşılanıp antikor düzeyi belirli bir seviyeye gelmişken normal yaşama dönmek daha doğru olacaktır kuşkusuz.” (İHA)