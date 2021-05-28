Atanamayan ağız ve diş sağlığı teknikerleri çağrıda bulundu: Hakkımız olan adil kadroyu istiyoruz

Üniversitede iki yıl eğitim aldıktan sonra alanında staj yapan ancak atanamayan binlerce ağız ve diş sağlığı teknikeri, kendilerinin atanması gereken yerlere; diş protez teknikerleri, sertifikalı personeller, İŞKUR'dan alınan sürekli işçiler, hemşireler ve hatta temizlik personelleri dahi istihdam edildiğini söylüyor.

“İKİ YILDAKİ İSTİHDAM SAYISI 366 KİŞİ”

25 bin atanamayan ağız ve diş sağlığı teknikerinden biri olan Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri Platformu Temsilcisi Murat Gülen, yaptığı açıklamada, “39 sağlık teknikeri branşı arasında, hastanesi olan tek bölüm olmamıza rağmen bölümümüze sadece 23 kişilik kadro ayrıldı. 2018 KPSS puanı ile iki yıllık süreçte istihdam edilen sağlık personeli sayısı 47 bin 689 iken, bu sayı içerisinde istihdam edilen ağız ve diş sağlığı teknikeri sayısı 366 kişidir. 2018 puanıyla yapılan alımlara göre bölümümüzün istihdam oranı yüzde 0.65 tir” bilgisini paylaştı.

“PANDEMİYLE SAVAŞ SÜRECİNDE ÜLKEMİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR”

Verilen düşük kadro sayısının, bölümden mezun olanları farklı meslek dallarında çalışmaya mecbur kıldığını ifade eden Gülen, “İstihdam edilmemiz gereken yerlerde; diş protez teknikerleri, sertifikalı personeller, İŞKUR'dan alınan sürekli işçiler, hemşireler ve hatta temizlik personelleri dahi istihdam edilirken; bu bölüm için eğitim almış, alanında uzman kişiler işsizler ordusunda yerini alıyor. Alanında uzman olmayan kişilerin liyakat ilkesine uymayan bir şekilde istihdam edilmesi, çapraz enfeksiyon riskini arttırarak hastaların hayatını tehlikeye atmakta ve pandemiyle savaş sürecinde olan ülkemizi zor durumda bırakmaktadır” şeklinde konuştu.

“SOMUT POLİTİKALARIN UYGULANMASINI İSTİYORUZ”

Yönetmelikte, ‘'her 2 diş hekimine 1 ağız ve diş sağlığı teknikeri” planlamasının “açıkça” yer almasına rağmen bu yönetmeliğin uygulanmadığını söyleyen Gülen, “Türkiye'de, kamuda çalışan diş hekimi sayısı 15 bin 849'dur. Yönetmeliğe göre kamuda çalışan ağız ve diş sağlığı teknikeri sayısı 7 bin 924 olması gerekirken, personel dağılım cetveline göre maalesef ki bu sayı 2 bin 7 kişidir. Bölümümüze verilen kadro sayılarının arttırılmasını, somut politikaların belirlenmesini ve uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAKKIMIZ OLAN ADİL KADROYU İSTİYORUZ”

Atanamayan sağlık teknikerleri ise hazırladıkları videoda, yaşadıkları sorunları ve taleplerini şöyle sıraladı:

* Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu son 12 bin kişilik atamada bize düşen kadro sayısı sadece 23. Bölümümüzden son atanan kişinin puanı ise 91. Ben bunun hayal kırıklığını yaşıyorum.

* Ben emeklerimin karşılığını istiyorum. Ben atanmak istiyorum. Ben, mesleğimi yapmak istiyorum. Buna istinaden 23 kişilik bir alım yerine 3 bin kişilik bir alım talep ediyoruz.

* Artık adaletsizliğin bir kenara bırakılmasını istiyoruz. Ya bu kadar mezun verilmesinin önüne geçilsin ya da ağız ve diş sağlığı merkezleri açılsın, yerimize hemşire ve taşeron işçi alınmasın.

* Mesleğimi yapmak istiyorum, başka bölümlere gitmek istemiyorum. Benim yerime atanan hemşire ve taşeronları sahamdan çıkarın. Hakkımız olan adil kadroyu istiyoruz.