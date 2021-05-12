Bakan Koca duyurdu: Aşı programında yeni kademeye geçiliyor

Corona virüsü salgınına karşı aşılama programında yeni aşamaya geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerini de aşılamaya başlayacaklarını duyurdu.

“BİR KERE DAHA TEŞEKKÜR EDERİM”

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

* Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler.

* Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim.

YENİ AŞILAR BUGÜN TÜRKİYE’YE ULAŞTI

Türkiye'nin bir süredir tedarikinde sorun yaşadığı Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisi bu sabah Türkiye'ye gelmişti. Ankara Esenboğa Havalimanı’na indirilen aşıların gelişiyle ilgili bilgilendirme Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında “Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Bu sevkiyat ile CoronaVac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu” ifadelerine yer verildi.

Çin’den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelindeki hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak. Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.