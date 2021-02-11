Çocuğunuz horluyorsa dikkat!

Çocuklarda horlama, sağlığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir problem… Bu sorunun genellikle geniz etinden ve bademciklerden kaynaklandığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Güven Güvenç, “Tek başına geniz etinin büyümesi ya da geniz etiyle birlikte bademcik büyümesi, burun tıkanıklığı ve horlamaya, daha ileriki aşamada apne adı verilen uykuda nefes durmasına yol açabilir' dedi. Pandemide artan kilo alımının da horlama ve apneye neden olabileceğine dikkat çeken Güvenç, ebeveynleri şöyle bilgilendirdi:

Sessiz orta kulak iltihabı gözden kaçabilir

Zaman zaman horlamaya sessiz orta kulak iltihabı da eşlik edebilir. Geniz eti orta kulağın havalanmasını, drenajını ve basınç dengesini sağlayan östaki tüpünün ağzını tıkayıp, bir mikrop yuvası rolü oynayarak orta kulakta sıvı birikimine yol açabilir. Bu çocuklarda ağrı ve yüksek ateş olmaksızın tek bulgu işitme kaybıdır. Televizyonun sesini çok açma, arkadan seslenince duymama gibi ipuçları önemlidir.

Tedavi yolları nelerdir?

Öncelikle geniz eti ve bademciklerin büyüklüğü, kulak muayene bulguları, gerekirse kulak testlerinin sonuçları değerlendirilir. İltihap veya alerji varsa önce ilaç tedavisi uygulanır. Kortizonlu burun spreyleriyle geniz etinin küçültülmesine çalışılabilir. Ancak tedaviye yanıt vermeyen hastalarda ameliyatla geniz eti alınır, bademcikler büyükse küçültülür. Sessiz orta kulak iltihabı da eşlik ediyorsa kulaklara tüp takılabilir. Özellikle apne durumunda tedavide geç kalınmaması önemlidir.

Tedavi edilmezse ne olur?

Süreğen bir burun tıkanıklığı ve horlama küçük yaşlarda ortaya çıkıp tedavi edilmeze yüz iskeletinde, damakta, dişlerde gelişimsel sorunlar meydana gelebilir. Uyku kalitesinin bozulması çocuğun büyümesini ve gelişmesini olumsuz etkileyebilir. Apne daha ciddi bir durumdur. Küçük çocuklarda uykuda ani ölümlerin bir kısmından sorumludur. Ayrıca çocuklardaki konsantrasyon bozukluğu, aşırı uykulu olma hali, okul başarısında azalma gibi bir dizi soruna yol açabilir.

Bademcik ne zaman alınmalı?

Çocuğun sorunu tekrar eden enfeksiyonlar olmaksızın salt horlama veya apne ise son yıllarda bademciğin kökü bırakılarak tıkanıklığa yol açan kısmı çıkarılır, böylece ameliyat sonrası ağrı ve kanama riski azaltılır. Yapılan çalışmalarda geri kalan bademciğin yeniden büyümesi ya da yeni bir ameliyat riskinin son derece düşük olduğu gösterilmiştir. Ancak çocuğun horlamanın yanı sıra tekrar eden enfeksiyon sorunu da varsa, tercih edilen yöntem bademciklerin tamamının alınmasıdır.