Combo aşı mucizesi: Büyük başarı elde edildi

CombiVacS adlı çalışmayı, Instituo de Salut Carlos III adlı araştırma grubu yaptı ve burada yaşları 18 ile 59 arasında değişen 672 katılımcı kullanıldı.

AstraZeneca ile ilk dozu almış bu kişilerden 442'sine ikinci doz olarak Pfizer/BioNTech verildi. Kalanlar ise gözlem grubu olarak bekletildi. İspanyol El Pais gazetesi, daha önce sadece kobay hayvanları üzerinde yapılmış uygulamanın insanlarda muhteşem sonuçlar verdiğini yazdı.

ETKİ ORANI ÇOK FAZLA

Aşı kombinasyonundan sonra, ikinci doz olarak BioNTech alan grupta çıkan koruma oranının, ikinci doz AstraZeneca alacak gruptan çok daha fazla olduğu ölçüldü. Aynı aşıdan iki doz olanlarda koruma oranı üç kat olarak hesaplanırken, aşı kombinasyonunda bu oran 7 katına kadar yükseldi.

Ekip şu ana kadar sadece antikor artış ya da bunun oranlarını inceledi. Araştırılması ve bulunması daha zor olan T- hücrelerinin aktivasyonu ile ilgili bir çalışma yapılmadı.

İKİ AŞI FARKLI ÇALIŞIYOR

AstraZeneca aşısı T hücrelerini aktive ederken, BioNTech aşısı antikorları uyarıyor. Bu nedenle, her iki aşının etki oranlarının karşılaştırmasında hep hatalar yapıldı.

Çünkü her ikisi farklı şekilde çalışıyor ve doğal sonuç olarak da farklı etkiler yapıyor. İlk kez bu kadar geniş katılımla uygulanan “kombi- aşı”dan bu kadar net sonuçlar alınması, iki farklı sistemin aşılamada kullanılabileceğini de göstermiş oldu.