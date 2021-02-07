Corona virüsüne yakalanan çocuklarda bu risklere dikkat

Pandeminin ilk dönemlerinde Covid-19'un çocuklarda nadir görüldüğü, hastalığı genellikle asemptomatik yani belirtisiz ya da hafif geçirdikleri belirtiliyordu. Ancak zamanla hastalığın çocuklarda da ağır görülebildiği ve ciddi riskleri olduğu tespit edildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Miraç Ergen, Covid-19 geçiren çocukların yakından takip edilmeleri ve ortaya çıkan yakınmaların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Covid-19 semptomları çocuklar ve yetişkinlerde benzer seyrediyor. Fakat, çocuklar hastalığı yetişkinlerden daha hafif atlatmaktadır. Çocuklara bulaş genellikle ev içi temasla olmaktadır. Çoğu çocuk hastalığı asemptomatik veya hafif-orta semptomlarla geçirmekte ve hastalığın başlamasından itibaren 1-2 hafta içinde iyileşmektedir. 1 yaş altında, ergenlik döneminde ve daha büyük yaşlarda daha ağır seyreden vakalar görülebilir. Coronavirüs enfeksiyonu sırasında çocuklarda ciddi zatürre, ölümle sonuçlanabilen ve yoğun bakım tedavisi gerektiren çoklu organ yetmezliği gibi daha ağır tablolar da oluşabilir. Yaş dışında, altta yatan kronik hastalıklar da enfeksiyonun ağır seyretmesi için risk faktörüdür. Kronik akciğer hastalıkları, bağışıklığın baskılandığı durumlar ve kalp hastalıkları bunlardan bazılarıdır. Ateş, çocuklarda en sık görülen belirtidir. Daha az görülen semptomlar arasında öksürük, beslenme isteksizliği, halsizlik, burun akıntısı, ishal, kusma ve cilt bulguları, kas ağrısı, baş ağrısı, tat veya koku kaybı sayılabilir. Covid-19 seyri sırasında çocuklarda özellikle uzun süren ve düşmeyen ateş, nefes darlığı ve yeterli beslenememe belirtileri olduğunda mutlaka doktora başvurulmalıdır.”

Enfeksiyondan sonra mutlaka kalbine baktırın

Dr. Miraç Ergen, coronavirüs enfeksiyonu geçirdikten bir süre sonra ateş ve birçok organda fonksiyon bozukluğunun görülmeye başladığını söyledi. Ergen, “Bu tabloya “Multipl İnflamatuar Sendrom” kısaca “MIS-C” denilmektedir. Nedeni tam bilinmeyen bu tablonun bağışıklık sisteminin geç ve aşırı tepki vermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bağışıklığı baskılayıcı tedavilerden yanıt alınması da bu düşünceyi desteklemektedir. MIS-C görülen çocuklarda yüksek ateş, hipotansiyon, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulma görülmektedir. Vakaların çoğunda görülen miyokardit (kalp kası iltihabı), kalp yetmezliği yaparak hayati risk oluşturmaktadır” dedi.