Dünyayı rahatlatacak hamle: Pfizer, BioNTechi Moderna ve CureVac ile iletişime geçildi

İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığı haberde, Güney Kore’nin Pfizer/BioNTech, Moderna ve CureVac şirketleriyle iletişime geçtiği duyuruldu.

Dünya genelinde etkililiği ve koruyuculuğu kanıtlanan mRNA teknolojisi kullanan Pfizer, BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği aşıların üretiminin belirli kapasitelere sahip olması ve sınırlı sayıda üretim yapabilmesi sebebiyle aşının dağıtımı çok yavaş ilerliyor. Aşılama sürecinin yavaşlamasıyla birlikte corona virüsü mutasyona uğrayarak Delta ve Lambda gibi farklı varyantlarla insanlara bulaşıyor.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için Güney Kore hükümetinin resmi olarak Pfizer, Moderna, BioNTech ve CureVac ile temasa geçtiği belirtildi. Reuters’a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, “Güney Kore, mRNA aşı üreticileri ile ülkede üretim yapılması için iletişime geçti. Güney Kore, bu şirketlere yıllık 1 milyar doza kadar kapasite sundu” dedi.

Eğer Güney Kore ile aşı şirketleri bir anlaşmaya varırsa, dünyanın yaşadığı Covid-19 sıkıntısının ortadan kalkacağını hatırlatan Reuters, “Özellikle Asya aşılama sürecinde Kuzey Amerika ve Avrupa’nın çok gerisinde kaldı. Üstelik böyle bir anlaşma Güney Kore’yi büyük aşı üretim merkezlerinin bir merkezi haline gelmesine de yardımcı olacak” ifadesine yer verdi.

“ONLARIN DA BİR SINIRI VAR”

Güney Kore’nin halihazırda AstraZeneca/Oxford Üniversitesi, Novavax ile anlaşma yaptığını fakat henüz mRNA teknolojisi kullanan aşıların üretimi ile ilgili bir anlaşma yapılmadığı da belirtildi. Güney Kore Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan genel direktör Lee Kang-ho, “Büyük ilaç şirketleriyle mRNA aşılarını üretmek için sıklıkla görüşüyoruz. Çok az mRNA aşısı üreten şirket var, bunlar da Pfizer, Moderna, CureVac ve BioNTech. Dolayısıyla küresel talebi karşılayamıyorlar çünkü onların da bir sınırı var. Güney Kore alt yapısını, tesislerini ve kalifiye insan kaynağını bu sorunu ortadan kaldırmak için kullanmaya hazır” dedi.

Reuters’ın haberiyle ilgili Pfizer, BioNTech ve Moderna bir açıklama yapmadı. Güney Kore’de hizmet veren Hanmi Pharmaceuticals ve Quratis isimli şirketlerin anlaşma sağlanması durumunda üretim sürecine dahil olması tahmin ediliyor.

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