Hamileler pandemide nelere dikkat etmeli?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz SÖZCÜ HaftaSonu’na anlattı. Covid-19’un Delta varyantının hamilelerde daha ağır seyrettiğini belirten Korkmaz, bu konuda hayati önerilerde bulundu…

Nazan DOĞANER HALICI

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Son zamanlarda COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden anne adaylarının sayısı giderek artıyor. Uzmanlar, bunu Delta varyantının hamileler üzerindeki olumsuz etkilerinin daha fazla olmasına bağlıyor. ‘Çünkü COVID-19 virüsü mutasyona uğrayarak, daha tehlikeli hale geldi ve hamilelerin bağışıklık sistemleri daha zayıf' diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz, anne adaylarına tavsiyelerini şöyle sıraladı…

GÜN İÇİNDE ELLER SIKÇA YIKANMALI

Hamilelik sürecinde olan kadınların, el hijyeni son derece önemli konuların başında gelir. Eller bol su ile sık sık yıkanmalıdır. Eğer su bulunmuyorsa alkol bazlı mendiller ile eller sık sık temizlenmelidir.

MESAFEYE DİKKAT EDİLMELİ

COVID-19'dan korunmanın en iyi ve en etkili yöntemlerinden biri mesafelerin en az 1.8 mt olacak şekilde korunmasıdır. Özellikle gebelik döneminde bu durum daha da önemlidir. Çalışan bayanlar hamilelik sürecinde izne ayrılabilir.

BESLENMEYE DİKKAT

COVID-19'dan korunmak için veya bu süreci daha hafif atlatmak için hamilelerin beslenmelerine ayrıca dikkat etmeleri gerekir. Bebeklerinin gelişimini ve kendi bağışıklık sistemlerini olumsuz etkileyecek her türlü gıdadan uzak durmalılar. Bu dönemde bir diyetisyenden beslenme

listesi almak daha faydalı olacaktır.

SEYAHAT EDİLMEMELİ

Hamilelerin pandemi sürecinde yolculuk yapmaları sakıncalı olacağı için seyahatten kaçınmaları gerekir. Özellikle yurt dışı yolculuk planları olan kişilerin bunuertelemeleri önerilir.

SİGARA KULLANIMINDAN UZAK DURULMALI

Hamilelik sırasında sigaranın bebek için büyük zararları vardır. Anne adayları sigara kullanmasa bile sigara içilen ortamlardan bu dönemde daha fazla kaçınmaları gerekir. Yapılan klinik araştırmalar sigaranın COVID-19'un daha zor geçmesine sebebiyet verdiğini göstermiştir. Bu nedenle gebelikte kesinlikle sigaradan ve sigara dumanından uzak durulmalıdır.

KALABALIK ORTAMLARA GİRİLMEMELİ

Hamilelerin kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmaları şarttır. Özellikle düğün veya yemek davetleri gibi organizasyonlara katılmamaları gerekir.

SARILMA VE EL SIKIŞMA GİBİ EYLEMLERDEN KAÇINILMALI

Hamilelerin diğer kişilerle temasını minimuma indirmeleri şarttır. Özellikle sarılmak ve tokalaşmak gibi eylemlerin kesinlikle yapılmaması gerekir.

GÖZLERE VE AĞIZA TEMAS MİNİMUMA İNDİRİLMELİ

Gebelik sürecinde eğer anne adayları dışarıya çıkmak zorunda kalmış ise o zaman ellerini gözlerine ve burun gibi uzuvlarına dokundurmamalıdır.

AŞI HAYAT KURTARIR

Ülkemizde de son dönemlerde COVID-19 salgınına bağlı olarak anne ölümleri sıklaşmıştır. Bu nedenle anne adaylarının aşılarını aksatmadan yaptırmaları gerekir.