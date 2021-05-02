Hangi yiyecekler kâbus görmemize neden oluyor?

Çalışmanın araştırmacıları, Kanada'da bir üniversiteden 396 öğrencinin verilerini inceleyerek, belirli yiyeceklerin uyku düzeni, rahatsızlıkları ve rüyalar üzerinde etkili olduğunu buldu.

Araştırmadan elde edilen verilere göre, tuhaf veya rahatsız edici rüyaları tetikleyen belirli yiyecekler var ve bu yiyecekler düşündüğümüzden daha yaygın olarak tüketiliyor.

52 sağlıklı katılımcının yer aldığı başka bir çalışma da akşamları yiyecek alımı ile uyku kalitesi arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı.

ALKOL, LİSTENİN BAŞINDA

Alkol, teknik olarak bir yiyecek olmasa da uykunuzu olumsuz etkileyebilir, en canlı rüya görülen REM uykusuna müdahale edebilir ve bu müdahale, kabuslara neden olabilir.

AKŞAM TÜKETİLEN SÜT ÜRÜNLERİ VE ŞEKER

Frontiers in Psychology’nin araştırması, katılımcıların yaklaşık %44’ünün süt ürünleri tükettikten sonra rahatsız edici rüyalar gördüğünü ortaya koydu. Çalışmada şekeri yüksek yiyeceklerin tuhaf rüyalara neden olabileceği de öne sürülüyor. Uyku sorunları olan katılımcıların neredeyse %31’i yatmadan önce kurabiye veya kek yediklerini bildirmiş.

BAHARATLI GIDALAR VE TUZLU ATIŞTIRMALIKLAR

Araştırmacılar; acı biber, jalapeno ve tabasco sosu gibi baharatlı malzemeler için de uyarıda bulunuyorlar. Bir çalışma, baharatın ısısının vücudun sıcaklığını artırdığını ve bunun da beynin aktivitesini etkileyerek tuhaf rüyalara veya kabuslara neden olabileceğini gösteriyor.

Daha tuzlu yiyecekler tercih edilmesinin; çerez veya cips tüketilmesinin ise sadece rüyaları değil, aynı zamanda sindirim sistemini de etkileyebileceği ortaya konulmuş.

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