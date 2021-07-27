Hemoroid nedir? Nasıl geçer?

Hemoroid, rektal veya anal damarlar üzerindeki sürekli veya tekrarlayan basınçtan kaynaklanır. Baskı genellikle yoğun ve uzun süreli dışkılama çabalarından kaynaklanır. Kabızlık, ishal, ağır kaldırma, kötü duruş, uzun süreli oturma veya ayakta durma, hamilelik, anal seks ve obezite gibi diğer faktörler de hemoroid riskini artırabilir. Karaciğer hasarı ve bazı gıda alerjileri de rektal damarlardaki baskıyı artırabilir.

Kan testi gerekli mi?

Hemoroid muayeneleri her zaman dijital rektal muayeneyi içerir. Doktor bir eldiven giyer ve hemoroidi incelemek için parmağını rektuma sokar. Böylece hemoroidin harici mi yoksa dahili mi olduğunu belirleyebilir ve iç hemoroidin evresini değerlendirebilir. Genellikle kan testi gerekli değildir.

Hemoroid nasıl geçer?

Hemoroid hastalığına yakalananlar için Lif oranı yüksek bir diyet yemek ve bol su içmek, evre I iç hemoroidleri ve ağrısız dış hemoroidleri tedavi edebilir.Bu önlemler dışkıyı yumuşatır ve kabızlığı ve efor yoğunluğunu azaltır. Ayrıca damarların iltihaplanmasını da azaltırlar. Bir dizi reçetesiz krem, merhem, fitil ve mendil de anal bölgedeki ağrı ve iltihabı hafifletebilir. Bunlar, yatıştırıcı özelliklere sahip lokal ağrı kesiciler içeren topikal hemoroidal preparatları içerir.

Kabızlığı önlemek için dışkıyı yumuşatan veya hacmini artıran bir ürünün kullanılması ve günde 3 veya 4 kez yapılan 15 dakikalık oturma banyoları da sizi rahatlatmak için kullanılabilir. Bir oturma banyosu, klozet oturağına yerleştirilmiş sıcak su ile bir kabın doldurulmasını içerir. Soğuk kompresler ve ardından etkilenen bölgede sıcak kompresler, dış hemoroid ise kan pıhtılarının çözülmesine yardımcı olabilir.

Dışkı maddesi sertleşebileceğinden, ihtiyacınız olduğu anda bağırsak hareketi yapın;

Dışkılamak için çok çaba sarf etmekten kaçının ve klozet kapağında çok uzun süre oturmayın;

Günde en az 8 bardak su için;

Tam tahıllı ürünler, taze sebze ve meyveler gibi lif oranı yüksek yiyecekler – özellikle kuru erik ve kepek tüketin;

Bol bol egzersiz yapın ve çok uzun süre oturmayın. Kısa yürüyüşler yapmaya çalışın;

Fazla kilolardan kurtulun.

Hemoroid şiddetlenirse ne yapılmalı?

Dış hemoroidler, son 72 saat içinde kan pıhtısı oluşturmuşlarsa, lokal anestezi altında bir doktor tarafından bir neşter kullanılarak çıkarılabilir veya boşaltılabilir.

İç hemoroidler, evrelerine bağlı olarak doktor muayenehanesinde veya ameliyat sırasında yapılabilecek işlemler gerektirebilir. Bazen iç hemoroidlerin boyutlarını küçültmek ve daha sıkı hale getirmek için sertleştirici bir madde enjekte edilir. Evre 1 ila Evre 3 iç hemoroidler elastik bir bant ile bağlanabilir. Ardından kan akışı kesilir ve hemoroid dokusu ölür ve 5-7 gün sonra gevşer. Hemoroidler ayrıca elektrik akımı, lazer, ısı, soğuk veya kızılötesi ışınlar kullanılarak da yok edilebilir. Bu müdahaleler bazı rahatsızlıklara neden olabilir.