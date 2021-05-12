İBB Danışma Kurulu’ndan ‘aşamalı açılma’ önerisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, pandemi sürecine dair önemli uyarılarda bulundu.

Kurul, yaklaşık 1 aylık kısmi tam kapanma sona ermek üzereyken Türkiye'de plansız ve aşamalı olmayan bir açılmanın, toplum sağlığı açısından zararlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

“AŞILAMAYA HIZ VERİLMELİ”

Kurul, açılma kararı alan ülkelerin önemli bir kısmının yaygın aşılamayı tamamlamış olduğunun altını çizerek, açılma ile birlikte aşılamaya ilişkin uygulamaların daha da hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

“OKULLARA ÖNCELİK VERİLMELİ”

Kurul aşamalı açılma ile ilgili şu önerilerde bulundu:

* Açılma dönemi filyasyon çalışmalarının daha etkin ve yaygın yapılmasını gerektirir. Zamanında ve yeterli sayıda test yapılması, pozitif olguların izolasyonu, temaslıların tespit edilerek karantinaya alınması, gerekli durumlarda taramalar yapılmalıdır.

* Salgın döneminde eğitim ve okulların durumu öncelikli olarak ele alınmalı, tüm kaynaklar olabilen en sağlıklı ortamda ve mümkünse en kısa sürede yüz yüze eğitimi sağlayacak şekilde seferber edilmelidir.

* Kapanma tedbirlerinden mağdur olan işyeri sahipleri ve çalışanlarına düzenli, yeterli ve karşılıksız hane halkı geliri sağlanmalıdır.

“GEREKSİZ ETKİNLİKLERDEN KAÇINILMALI”

* Özellikle yetkili ve etkili konumdaki kişilerin açılma döneminde gereksiz kalabalıklara neden olacak etkinliklerden kaçınmaları, gerekçesi ne olursa olsun örnek olma adına buralarda bulunmamaları gerekir. Kurallar tüm toplum kesimleri için eşit olarak uygulanmalıdır.

İSTANBUL ÖNERİSİ

* İstanbul için özel bir yeniden açılma planı yapılmalıdır. Bu plan İstanbul ilinin nüfus ve çevresel özelliklerini dikkate almalı, ilçe veya birkaç ilçenin oluşturduğu bölgesel yapılanmalar esas alınarak oluşturulmalıdır.

3 KRİTER AÇIKLANDI

Kurul, açılma sürecine ilişkin 3 kritere vurgu yaptı. Toplumun yüzde 70'inin aşılanmasının, açılma sürecini hızlandıracağına dikkat çekilen açıklamada, 3 kriter şu şekilde açıklandı:

* Epidemiyolojik kriterler; açılma sürecinin yönetilmesinde en temel unsurlarıdır. Bunlar, 100 bin kişi başına düşen haftalık yeni vaka sayısı; haftalık pozitif PCR testi yüzdesi ve etkili üreme katsayısı (RT), olarak gösterilebilir.

* Sağlık hizmetleri kapasitesi; hastane ve yoğun bakım hizmetlerinin kapasitesine işaret eder. Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesinde önemli unsurlardan biri sağlık çalışanlarının durumu ve tükenmişlik düzeyi olmalıdır.

* Halk sağlığı hizmetleri kapasitesi; Halk sağlığı hizmetleri filyasyon, temaslı takibi, ev ziyaretleri, ilaç temini gibi hizmetlere yöneliktir. Bu hizmet altında en önemli kriter “vakaların tespitinden sonra 24 saat içinde temaslıların tespit edilebilmesi”dir.

“VAKA SAYILARINA GÖRE KARAR VERİLSİN”

Kuruldan yapılan açıklamada, epidemiyolojik kriterlere göre açılma sürecinin yönetimi de dört ana başlıkta toplandı. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye geneli “renk haritası” üzerinden bu başlıklar şöyle detaylandırıldı:

Çok Yüksek Risk (Kırmızı): Tam Kapanma

Günlük yeni vaka sayısı yüz binde 11 bin 500, haftalık test pozitifliğinin yüzde 10 seviyelerinde olduğu yerleşim bölgelerinde, tam kapanma yapılmalıdır. Sadece açık havada temas gerektirmeyen bireysel sporlara ve aynı haneden olan kişilerin bir arada bulunmasına izin verilir.

Yüksek Risk (Turuncu): Kısmi Kapanma, Kısıtlama

Günlük yeni vaka sayısı 5 bin 601-11 bin 499 arasında ve haftalık test pozitifliğinin yüzde 8 – 9,9 seviyelerinde olduğu yerleşim bölgelerinde, açık alanda insanların en az iki metre mesafe ve maske ile bulunacakları etkinliklere izin verilebilir. Yalnız konser gibi büyük topluluklar engellenmelidir.

Kafeler ve restoranlar sadece açık alanda hizmet vermeli. Spor etkinlikleri bu aşamada başlayabilir, ancak seyirciye izin verilmez. Açık havuzlar, plajlar, ören yerleri, açık hava müzeleri kişiler arası iki metre mesafeyi korumak koşuluyla açılabilir.

Okullar sınıfta dört metrekareye bir kişi düşmesi ve mümkünse 15 kişiyi geçmemesi koşuluyla açılabilir. Yüzde 50 kapasite ve araç içi temizlik koşuluyla şehir içi ve şehir dışı seyahatler başlayabilir.

Orta Risk (Sarı): Koruma

Günlük yeni vaka sayısı bin 150 – 5 bin 600 arasında ve haftalık test pozitifliğinin yüzde 5 – 7,9 seviyelerinde olduğu yerleşim bölgelerinde, yüksek risk ( turuncu) bölgedeki açılmalara ek olarak spor etkinliklerine izin verilir.

Düşük Risk (Yeşil): Önleme

Günlük yeni vaka sayısı bin 150'nin altında ve haftalık test pozitifliğinin yüzde 5 seviyesinde olduğu yerleşim bölgelerinde, orta risk ( sarı ) bölgedeki açılmalara ek olarak kapalı alan etkinliklerine iki metre fiziksel mesafe, maske ve kişisel hijyen koşullarına uyulması, doluluk oranının kontrolü, havalandırma sisteminin temiz hava sağlaması koşuluyla izin verilebilir.