Kara mantar hastalığı nedir, belirtileri neler? Kara mantar bulaşıcı mı?

Dünyada corona virüs pandemisi devam ederken, kara mantar hastalığı endişesi ortaya çıktı. İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, geçtiğimiz günlerde Mısır, Irak ve Meksika'da da görülen kara mantar yayılıyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz, çok nadir görülüyor. Hastalık genellikle toprak, bitki, gübre veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu ortaya çıkıyor.

Sinüs, beyin ve akciğerleri etkileyen kara mantar, diyabet hastalarında veya kanser ile AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde hayati tehlikeye yol açabiliyor.

KARA MANTAR İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Kara mantar bulaşıcı bir hastalık değildir. İnsandan insana bulaşmaz ancak havadaki veya ortamdaki mantar sporları ile bu küf mantarı yayılabiliyor.

Uzmanlar, insan vücudunda birçok bakter ve mantar olduğunu fakat bağışıklı sistemi sayesinde bunların kontrol altında tutulduğunu söylüyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Kara mantar hastalığına yakalanmış olan kişilerde genellikler burun etrafında siyahlaşma ve renk değişmesi görülüyor. Ayrıca burunda kanama veya tıkanma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürükle kan gelmesi, gözde şişme veya ağrı, bulanık veya çift görme ve son aşamada körlük yer alabiliyor.

Uzmanlar, hastalığa yakalanan kişilerin genellikler görme kaybı yaşadıktan sonra gelmelerinde dolayı tedavide zorlandıklarını belirtiyor.

KARA MANTAR TEDAVİSİ VAR MI?

Tedavide geç kalınmış vakalarda enfeksiyonun beyne ulaşmaması için gözün alınması gerekiyor.

Bazı vakalarda doktorların iki gözü birden alması, bazı nadir vakalarda ise çene kemiğini alması gerekebiliyor.

Hastalığın tedavisinde kullanılan yalnızca bir ilaç var. Enjektörle yapılan bu ilacın her bir dozu 48 dolar ve 8 hafta boyunca her gün yapılması gerekiyor.

BİRÇOK ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Yüzde oluşan kara mantar lekelerine, görme kaybına ve ölüme sebep olan hastalıktan kurtulmak için birçok hastanın gözü bile alınabiliyor. Resmi verilere göre Hindistan'ın yanı sıra Nepal, Afganistan, Mısır ve Umman'da da bu hastalık görüldü.

Özellikle şeker hastalarının bu hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğu belirtilirken CNN'e konuşan Srinivas isimli bir adam yaşadıklarını anlattı. Soyadını söyleyemeyen adam, “Covid-19'u atlattıktan sonra rahatladım. En kötüsünün Covid-19 olduğunu düşündüm. Fakat sonra sol gözüme bir ağrı girdi. Gözümü bile açamadım, acı çok yüksekti. Daha sonraki günlerde gözümden ve burnumdan kan akmaya başladı. Hastaneye gittim ve enfekte olmuş dokuları ve parçaları aldılar” dedi.