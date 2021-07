Kurban eti nasıl tüketilmeli?

Kurban Bayramı'nda; etin tüketim zamanından pişirme şekline, günlük tüketim miktarından saklama koşullarına kadar birçok noktaya dikkat etmek gerekiyor…

İşte Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka'dan bayramda sağlıklı et tüketiminin 5 önemli kuralı:

BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİN

Bayramın sıcaklara denk gelmesi nedeniyle kırmızı etin saklama koşullarında daha dikkatli olunması gerekir. Etler kesildikten sonra -2 derecenin, uzun süre saklanacaksa -18 derecenin altında muhafaza edilmelidir. Kurban eti, küçük parçalar ya da kıyma olarak saklanırsa vitamin kaybı en aza indirilmiş olur. Dondurulan etler asla oda sıcaklığında çözdürülmemelidir. Etler bir gün öncesinden ya da akşam kullanılacaksa sabahtan buzdolabına alınmalı ve buzdolabında bekletilerek çözdürülmelidir. Çözdürülen etler asla tekrar dondurulmamalıdır.

BİR GÜN SONRA YİYİN

Kurban eti kesimden sonra aynı gün tüketilmemelidir. Yeni kesilmiş hayvan etlerinde görülen ‘ölüm sertliği' pişirme süresini uzatmanın yanı sıra, sindirim sorunlarına neden olmaktadır. Bunu önlemek için kurban eti, kesimden sonra 24 saat buzdolabında bekletilmelidir.

GÜNDE 100-180 GRAMI AŞMAYIN

Kırmızın etin kolesterol oranı ve kalorisi yüksektir. Aşırı tüketimi kalp, kolesterol, hipertansiyon gibi kronik hastalıklara neden olur. Özellikle fazla sakatat tüketimi gut ve böbrek hastalığına yol açabilir. Bu nedenle bayram süresince günlük et tüketiminin kadınlar için 100-120 gram, erkekler için 150-180 gramı geçmemesi gerekir.

PİŞİRİRKEN YAĞ İLAVE ETMEYİN

Kurban eti pişirilirken herhangi bir yağ ilave edilmemelidir. Etin içinde doymuş yağ asitleri etin pişmesi için yeterli olacağından kızartma pişirme tekniği kullanılmamalıdır. Hayvanın iç yağlarının da eklenmemesi, sağlıklı et tüketimi açısından önemlidir. Et kısık ateşte ve kendi suyunda pişirilmelidir. Bu şekilde etin besin ve vitamin değerlerinde kayıp olmaz ve kısa sürede pişer. Kızartma ve kavurma gibi pişirme teknikleri yerine; ızgara, fırın ve haşlama yöntemleri tercih edilmelidir. Mangalda pişirilecek ise et kesinlikle ateş ile doğrudan temas etmemeli, ateş ile mesafe en az 15-20 cm olmalıdır.

YEMEKTEN ÖNCE SU İÇİN

Kırmızı et, özellikle C ve E vitamininden fakir olduğu için soğan, domates, biber, sarımsak, taze nane, maydanoz, kabak, marul, havuç gibi sebzeler ile daha sağlıklı bir şekilde tüketilebilir. Et yemeklerine çeşitli sebzelerin eklenmesi demir emilimini de artıracaktır. Demir eksikliği olan kişiler kırmızı et ve yoğurdu bir arada tüketmemelidirler. Gün içinde ve et yemeklerinden önce su içmek ve yemeğin yanında bol salata tüketmek, bayram boyunca yavaşlayan metabolizmanın harekete geçmesine destek olur.