Mehmet Ceyhan’dan aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili açıklama

Mehmet Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ceyhan’ın açıklamaları:

* Alerji çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülür.

* Alerji riski açısından aşılar arasında anlamlı bir fark yoktur. Değerli hekim arkadaşlar, alerjim var diyene Sinovac’ın aşısını önermeyiniz.

* 40 yıldır aşıyla uğraşırım, ülkemizde her yıl yaklaşık 40 milyon doz aşı yapılır. Sadece birkaç ciddi vaka gördüm, onlar da iyileşti.

* Sorulan gıda, antibiyotik, ateş düşürücü gibi ilaç ve maddelerin hiç ama hiçbiri aşılarda bulunmadığından, bunlara alerjim var diyenler aşı olabilirler.