Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mehmet Ceyhan’dan aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili açıklama

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı sonrası alerjik olayların çocuklarda daha az görüldüğünü belirtti.

Güncellenme: 14:04, 28/06/2021
HaberlerSağlık
Mehmet Ceyhan’dan aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili açıklama

Mehmet Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ceyhan’ın açıklamaları:

* Alerji çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülür.

* Alerji riski açısından aşılar arasında anlamlı bir fark yoktur. Değerli hekim arkadaşlar, alerjim var diyene Sinovac’ın aşısını önermeyiniz.

* 40 yıldır aşıyla uğraşırım, ülkemizde her yıl yaklaşık 40 milyon doz aşı yapılır. Sadece birkaç ciddi vaka gördüm, onlar da iyileşti.

* Sorulan gıda, antibiyotik, ateş düşürücü gibi ilaç ve maddelerin hiç ama hiçbiri aşılarda bulunmadığından, bunlara alerjim var diyenler aşı olabilirler.

İlginizi ÇekebilirMehmet Ceyhan'dan üçüncü doz açıklaması: Aşıya pazar arama girişimleri!Mehmet Ceyhan'dan üçüncü doz açıklaması: Aşıya pazar arama girişimleri!
Bilim BioNTech Çocuk Hacettepe Üniversitesi pazar Sağlık Sağlık Bakanı Sinovac Türkiye tweet Twitter