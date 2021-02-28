Pandemi sürecinde kemik erimesine dikkat

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, yaygın görülen metabolik bir kemik hastalığıdır ve kemik kalitesini bozarak kırılgan hale getirir. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen gözden kaçırılan vakalar kırıklara yol açarak ciddi problemlere neden olabilir. Pandemide evde kalınan süre maalesef kemiklerin güçlenmesi için en gerekli olan hareketi kısıtladı.

Ayrıca güneş ışığından yeteri kadar faydalanamadığımız için ciltten sentezlenebilecek D vitamini düzeyi de azaldı. Tüm bu olumsuzlukların kemik sağlığımızı bozduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu, ‘Normal şartlarda osteoporoz daha çok menopoz sonrası kadınları etkilerken, bu yaş grubu kadınlar pandemi döneminde daha büyük risk altında' dedi ve bu hastalıktan korunmanın 5 etkili yolunu şöyle anlattı…

YÜRÜYÜŞ

Mümkünse evin hemen yakınlarında, kalabalıktan olabildiğince uzak durarak günlük 30-60 dakikalık orta tempolu yürüyüşler yapılmalı. Bu şartlar imkan dahilinde değilse en azından ev içinde, koridorlarda günde birkaç kez 5-10 dakikalık yürüyüşler yapılmalı.

DİĞER EGZERSİZLER

Dizleri çok zorlamadan merdiven inip çıkma da vücut ağırlığının kullanıldığı uygun bir egzersiz. Gövdenin dik durmasında temel görevi olan sırt-bel kaslarının kişinin yaşına ve fiziksel aktivite düzeyine uygun bir şekilde dirençli egzersizlerle güçlendirilmesi (ağırlık kaldırma, bantlarla yapılan kürek egzersizleri) evde yapılabilecek diğer egzersizlerdir.

BESLENME

Sağlıklı kemikler için günlük ortalama kalsiyum ihtiyacı 1000-1500 mg'dır. Bu miktar, süt ve süt ürünlerini uygun şekilde tüketerek, gerekirse (intolerans/allerji gibi durumlarda) kalsiyum destek ilaçlarıyla sağlanabilir. Kemik sağlığını korumak için yeterli kalsiyum tüketiminin yanı sıra hiç tüketilmemesi veya sınırlı miktarda tüketilmesi gerekli şeyler arasında sigara ve kahve var. Sigara, vücuttaki her dokuda olduğu gibi kemiklerde de hücrelerin yeteri kadar oksijenlenmesini engellediğinden ciddi olumsuz etkileri mevcut. Günde 3 fincandan daha fazla kahve tüketildiğinde alınan kafeinin de osteoporoz gelişimine yol açabilir. Yine aşırı miktarda tuz tüketimi böbreklerden kalsiyum emilimini azaltacağından kemik sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

D VİTAMİNİ

Günlük ihtiyaç güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde 10-15 dakika güneş ışığına çıkarak alınabilir, ancak pandemi şartlarında bu mümkün olmuyorsa D vitamini destek ilaçlarından faydalanılabilir. Ayrıca yumurta sarısı, yağlı balıklar da D vitamininden zengin yiyeceklerdir. Ancak bu gıdalar güneş ışığıyla deriden sentez olmaksızın tek başına yeterli değildir.

KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

Herhangi bir hormonal bozukluğu olmayan erkekler ve menopoza girmemiş kadınlarda osteoporoz görülme olasılığı çok yüksek değil. Ancak belirtilen durumların varlığı veya aile hikayesi varlığında kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmak gerekir. Tetkik sonuçlarına göre gerekli ise osteoporoz için özel olarak kullanılan ilaçlara başlanmalıdır.